Τρεις νεαροί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ένα από τα θύματα καταγόταν από την πόλη Τζενίν. Οι άλλοι δύο νέοι ήταν από την Άραμπα, μια πόλη στα νοτιοδυτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

