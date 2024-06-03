Μια προσαγωγή για τη δολοφονία της 63χρονης στη Χαλκίδα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 63χρονης γυναίκας στη Χαλκίδα, καθώς ένας 37χρονος άνδρας φέρεται να ομολόγησε ότι διέπραξε το έγκλημα.

Πρόκειται για παιδικό φίλο της κόρης του θύματος.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει θέματα με τον τζόγο.

Οι αστυνομικές Αρχές έφτασαν στην ταυτοποίησή του τόσο με αποτυπώματα όσο και αξιοποιώντας σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, γνώριζε για το αντικλείδι του σπιτιού που υπήρχε στη γλάστρα και έτσι φαίνεται να μπήκε στο σπίτι.

