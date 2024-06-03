Αυτές είναι οι 38 παραγωγές από το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου

Σε μία μαραθώνια σκυταλοδρομία πολιτιστικών δράσεων, επιδίδεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ορίζοντας για τους επόμενους μήνες ως σημείο αναφοράς το Δημοτικό Θέατρο Κήπου. Με είκοσι τρείς μουσικές και δεκαπέντε θεατρικές εκδηλώσεις, το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου ανοίγει την αυλαία του μεθαύριο, τη στιγμή που μόλις χθες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της «Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής της Πόλης 2024» που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, ενώ μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ, αρχίζουν τα 59α Δημήτρια.

«Θέλουμε η πόλη να είναι ένα συνεχές φεστιβάλ πολιτιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών. Αυτό είναι ένα συνδυασμός αξιοποίησης των υφιστάμενων θεσμών που έχει η πόλη, τους οποίους τους συνδέουμε, τους υποστηρίζουμε περισσότερο και τους αναδεικνύουμε και προσθέτουμε τις δικές μας πρωτοβουλίες και προτάσεις. Το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου λοιπόν, αντανακλά την πρόθεσή μας να εξελιχθεί η Θεσσαλονίκη σε μία ανοιχτή σκηνή πολιτισμού με δράσεις 365 μέρες το χρόνο», τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε για την παρουσίαση του προγράμματος.

Το συγκεκριμένο Φεστιβάλ πραγματοποιείται για πέμπτη χρονιά, με ανανεωμένο τίτλο.

Οι «Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου» έγιναν «Γιορτές Θεάτρου Κήπου», στη συνέχεια «Φεστιβάλ Καλοκαιριού» και από φέτος ονομάζεται «Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου». «Μία από τις βασικές μας δεσμεύσεις είναι η διοργάνωση ενός νέου θεσμού που θα συνδέει τον πολιτισμό με τα μνημεία της πόλης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Άρα επειδή θέλουμε να έχει μία ταυτότητα, γι’ αυτό ακριβώς το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου ενισχύει και χρησιμοποιεί το τοπόσημο, που είναι -νομίζω- βαθιά ριζωμένο στη συνείδηση των Θεσσαλονικέων», είπε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης.

Όπως υπογράμμισαν, η ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία των διοργανωτών, είναι η προσφορά ενός ποιοτικού και πολύπλευρου προγράμματος που απευθύνεται σε όλους, «αγκαλιάζοντας» μία πλούσια γκάμα καλλιτεχνικών προτάσεων για ψυχαγωγία και για ...δροσερή διασκέδαση. «Το φετινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει δημοφιλείς καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής, του θεάτρου, του stand-up comedy και φυσικά την αγαπημένη μας συμφωνική του δήμου Θεσσαλονίκης, που τον Ιούλιο έχει ένα πολύ ειδικό αφιέρωμα στους Beatles», πρόσθεσε ο κ. Γάκης.

Την αυλαία ανοίγουν την ερχόμενη Τετάρτη οι Onirama και ο Πασχάλης, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 19 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία της Μελίνας Κανά και του Αλέξανδρου Κτιστάκη. Μάλιστα, στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν για πρώτη φορά επτά θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, μια εξ αυτών, την «Μικροί Κύριοι - Μικρές Κυρίες» υπογράφει ο Θεσσαλονικιός Γιάννης Σερβετάς.

Στην παρουσίαση έστειλαν βιντεοσκοπημένα μηνύματα κάποιοι από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ζωντανή μουσική από τη μέτζο σοπράνο Σταματία Μολλούδη, που σύστησε το πρωτότυπο σχήμα StaMatia, το οποίο συνδυάζει το λυρικό τραγούδι με τον παραδοσιακό ελληνικό και ανατολίτικο ήχο σε αγαπημένες διασκευές κλασικών και σύγχρονων τραγουδιών.

(Το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι αναρτημένο εδώ: https://e-thessalonikiculture.gr/ekdhlwseis/festival/kalokairi-sto-theatro-kipou-2024/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.