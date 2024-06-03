Στα 100 ανέρχονται τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, που εμφανίστηκαν στις τοπικές κοινότητες Ριζομύλου και Στεφανοβικείου του Δ. Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, που παραχώρησε πριν λίγο συνέντευξη τύπου.

Ειδικότερα, ο κ. Κουρέτας ανέφερε:

«Από την καταγραφή των κρουσμάτων και από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί με το ΚΥ Βελεστίνου, το ΓΝ Βόλου και το ΠΓΝ Λάρισας έως σήμερα 03/06/24, συνολικά έχουν προσέλθει στις εν λόγω υγειονομικές δομές, 100 κρούσματα γαστρεντερίτιδας, όλων των ηλικιών και των δύο φύλων, με ημερομηνίες έναρξης συμπτωμάτων μεταξύ του χρονικού διαστήματος 24/05/24-02/06/24».

Προσέθεσε ότι «εννέα (9) παιδιά νοσηλεύτηκαν στην παιδιατρική κλινική, εκ των οποίων 2 έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ένας υπερήλικας με υποκείμενα νοσήματα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΓΝ Βόλου. Πρόκειται για κατοίκους των εν λόγω περιοχών των οποίων η σύνδεση με το φαινόμενο διερευνάται».

Εντοπίστηκε σαλμονέλα στο νερό

Επίσης, ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε και στους εργαστηριακούς ελέγχους στο νερό. «Στις 31/05/2024 το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΤΥΕΠΥ) της ΠΕ Μαγνησίας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, μετέβη στις περιοχές για υγειονομική αναγνώριση του δικτύου ύδρευσης, έλαβε δείγματα νερού από σημεία αντιπροσωπευτικά του δικτύου ύδρευσης και τα απέστειλε στο ΠΕΔΥ Θεσσαλίας για εργαστηριακό έλεγχο. Σήμερα, 03/06/24, θα ληφθούν νέα δείγματα νερού από γεωτρήσεις, τη δεξαμενή και σημεία αντιπροσωπευτικά του δικτύου. Σήμερα, 03/06/24, θα ληφθούν νέα δείγματα νερού από γεωτρήσεις, τη δεξαμενή και σημεία αντιπροσωπευτικά του δικτύου.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου των δειγμάτων νερού, υπάρχει μικροβιολογική επιβάρυνση σε δείγματα από το περιφερειακό δίκτυο και τη δεξαμενή. Συγκεκριμένα εκτός από μικροβιακούς δείκτες κοπρανώδους μόλυνσης που ανευρέθηκαν σε πολλά σημεία δειγματοληψιών ανιχνεύθηκε επιπλέον Salmonella spp. στη δεξαμενή και σε δύο επιπλέον δείγματα του περιφερειακού δικτύου. Ο εργαστηριακός έλεγχος των δειγμάτων νερού και η ταυτοποίηση των παθογόνων θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες».

«Αναφορικά με τον εργαστηριακό έλεγχο των κλινικών δειγμάτων, ένα (1) δείγμα κοπράνων που λήφθηκε από ασθενή που προσήλθε στο ΚΥ Βελεστίνου και στάλθηκε στο ΠΕΔΥ Θεσσαλίας είναι θετικό για Salmonella. Έξι (6) δείγματα κοπράνων από τα παιδιά που νοσηλεύονται στο ΓΝ Βόλου είναι, επίσης, θετικά για Salmonella και εκκρεμεί η ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγχου δειγμάτων κοπράνων των υπόλοιπων τριών (3) παιδιών.Έχει ζητηθεί η αποστολή των κλινικών καλλιεργημάτων στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ) για οροτυποποίηση».

Οδηγίες του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ και το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ΔΔΥ) και το ΤΥΕΠΥ της ΠΕ Μαγνησίας, ενημέρωσαν στις 31/05/2024 τον Δήμο Ρήγα Φεραίου για το φαινόμενο. Η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου εξέδωσε ανακοίνωση στους πολίτες σχετικά με τη μη χρήση νερού δικτύου ύδρευσης για ανθρώπινη χρήση.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει τη συνέχιση μη χρήσης πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και την αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής, για την αποφυγή της δευτερογενούς μετάδοσης της νόσου. Το νερό συστήνεται να χρησιμοποιείται μόνο για χρήση τουαλέτας και όχι για:

πλύσιμο τροφίμων,

παρασκευή φαγητού

ή ατομική καθαριότητα

Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να βράζει σε 100 βαθμούς τουλάχιστον για 3 λεπτά.

Ο ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τη ΔΔΥ της ΠΕ Μαγνησίας, έχουν δώσει τις κατάλληλες οδηγίες ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εξυγίανση δικτύου ύδρευσης που αφορά τόσο γεωτρήσεις, δεξαμενή (καθαρισμός, απολύμανση, υπερχλωρίωση) καθώς και το ξέπλυμα περιφερειακού δικτύου. Οι έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης θα είναι καθημερινοί μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ποιότητα του νερού.

Η διερεύνηση είναι σε εξέλιξη. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας μετέβη στην ΠΕ Μαγνησίας στις 3/6/24 για επιτόπια επιδημιολογική διερεύνηση ενώ έχει δρομολογηθεί η διεξαγωγή αναλυτικής επιδημιολογικής μελέτης ώστε να διερευνηθεί πλήρως το φαινόμενο».



