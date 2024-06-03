Ισχυρή γερμανική παρουσία στη Λιθουανία στη σκιά της ρωσικής απειλής. Στον απόηχο της είδησης ότι ο γερμανικός στρατός πρόκειται να εγκαταστήσει μόνιμα μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία στη χώρα της Βαλτικής, ο γερμανικός κολοσσός οπλικών συστημάτων Rheinmetall υπέγραψε συμφωνία για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου πυρομαχικών στη Λιθουανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας αυτής της Βαλτικής.

Η Rheinmetall δραστηριοποιείται ήδη στη Λιθουανία, λειτουργώντας στη χώρα ένα κέντρο συντήρησης με την αμυντική εταιρεία Krauss-Maffei Wegmann από το 2022. Η εγκατάσταση συντηρεί τα οχήματα μάχης που χρησιμοποιούνται από τις μονάδες μάχης του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην περιοχή, καθώς και τα άρματα μάχης Leopard 2 που δόθηκαν από τη Γερμανία στην Ουκρανία.



Η υπουργός Οικονομίας Αουσρίνε Αρμονάϊτε ανακοίνωσε ότι Rheinmetall θα επενδύσει περισσότερα από 180 εκατομμύρια ευρώ στο νέο εργοστάσιο, το οποίο αναμένεται να παράγει βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών. Στο νέο εργοστάσιο θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας.

Η Αρμονάϊτε χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα «εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κάλυψης των άμεσων αναγκών άμυνας και ασφάλειας της Λιθουανίας». Και πρόσθεσε: «Θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε απρόσκοπτη πρόσβαση σε βασικά όπλα και πυρομαχικά».

Η τοποθεσία του εργοστασίου αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειας αναφορικά με την πιθανή ημερομηνία έναρξης της κατασκευής του.

Η Rheinmetal τον Μάρτιο επιβεβαίωσε τα σχέδια της σχετικά με την κατασκευή ενός εργοστασίου στη Λιθουανία, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Μία επιστολή προθέσεων υπεγράφη με την κυβέρνηση στο Βίλνιους στα μέσα Απριλίου, προτού το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψηφίσει διάφορα νομοσχέδια για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην άμυνα της.

Ο Άρμιν Παππεργκερ, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας, πανηγύρισε τη συμφωνία με δηλώσεις που έκανε. «Επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την αξίωσή μας να είμαστε ένας από τους πυλώνες για την παροχή εθνικής και διεθνούς ασφάλειας», δήλωσε.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.