Άσκηση ετοιμότητας για αστυνομικής φύσεως συμβάντα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Μαΐου και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, στους αερολιμένες Καλαμάτας και Αλεξανδρούπολης, αντίστοιχα.

Η άσκηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συμμετείχε προσωπικό των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Υ. Καλαμάτας και Αλεξανδρούπολης), του Ε.Κ.Α.Β. (παραρτήματα Καλαμάτας και Αλεξανδρούπολης) και Υπηρεσιών της Πολιτικής Αεροπορίας.

Το σενάριο της άσκησης εστιάστηκε στις διαδικασίες ανταπόκρισης σε περιστατικό διαχείρισης ύποπτων αντικειμένων (παραδιδόμενων αποσκευών), με παράλληλη εκδήλωση περιστατικού ομηρίας (αυθόρμητη οχύρωση δράστη), εντός των χώρων των αερολιμένων, καθώς και Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμασία του βαθμού ενεργοποίησης και ανταπόκρισης όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών (αστυνομικών και λοιπών Φορέων/Υπηρεσιών) στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών που έχει εκπονηθεί από την Ελληνική Αστυνομία.

