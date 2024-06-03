Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ενώ η προθεσμία για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου 2025.

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», με συνολικό προϋπολογισμό 33 εκατ. ευρώ, προβλέπει αυξημένα ποσά επιδότησης για ιδιώτες καταναλωτές, που μπορεί να φθάσουν τις 11.500 ευρώ.

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα η επιδότηση είναι μειωμένη, καθώς σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν κι άλλα φορολογικά οφέλη.

Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» εκτός από οχήματα επιδοτεί και ηλεκτρικά δίκυκλα-moto, ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά και microcars.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή και τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απόψε ξεκινά η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας (https://www.kinoumeilektrika3.gov.gr), όπου όλοι μπορούν να βρουν τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για να επιδοτηθεί η αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Σταϊκούρας: Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης βασικός πυλώνας της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταικούρας, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έθεσε ως μία βασική προτεραιότητα την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, βασικός πυλώνας της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ανέφερε πως από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει την επιδότηση σε 7.772 δικαιούχους, με το ποσό πλέον των 26,1 εκατ. ευρώ, για αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

«Προγραμματίζεται, στις 5 Ιουνίου, η πληρωμή επιπλέον 478 αιτήσεων, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ. Ανεβάζοντας την επιδότηση που έχει καταβληθεί στα 28 εκατ. ευρώ από τον Νοέμβριο και στα 33,3 εκατ. ευρώ συνολικά, από την αρχή του προγράμματος. Και οι πληρωμές θα συνεχίσουν και τους υπόλοιπους μήνες του έτους, με σταθερά υψηλό ρυθμό» είπε.

Είπε ότι το "Κινούμαι Ηλεκτρικά 3" είναι περισσότερο ελκυστικό προς τους πολίτες, απευθύνεται σε περισσότερες επιχειρήσεις και ενισχύει τη διαδικασία της απόσυρσης. «Με την ενεργοποίησή του επιδιώκουμε όχι απλώς την περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, αλλά την εδραίωσή της στην ελληνική αγορά» είπε ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας.

Τέλος ανέφερε πως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του νέου προγράμματος καθορίζεται, αρχικά, στα 33 εκατ. ευρώ, τα οποία αντλούνται από έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων. Δύναται να τροποποιηθεί και να ενισχυθεί, με νέα έσοδα από πλειστηριασμούς ρύπων, με νέα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα, καθώς και με πρόσθετες χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους.

Χριστίνα Αλεξοπούλου: Τα 33 εκατ. ευρώ του "Κινούμαι Ηλεκτρικά 3", θα είναι διαθέσιμα για τους επόμενους 10 μήνες

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, τόνισε πως με το "Κινούμαι Ηλεκτρικά" η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης ωριμάζει και σταθεροποιείται στη χώρα μας. Μάλιστα, όπως είπε, ύστερα από 4 χρόνια κρατικών ενισχύσεων, κυκλοφορούν στη χώρα μας 14.700 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενώ ο στόχος που έχει τεθεί βάσει του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα είναι να κυκλοφορούν στην Ελλάδα 67.000 οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων το 2025 και 340.000 το 2030. Σήμερα κυκλοφορούν 39.000 επαναφορτιζόμενα οχήματα. Κρίσιμη παράμετρος για την επίτευξη των στόχων είναι η ενίσχυση για την αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος. Α

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά 3", τα ποσά των επιδοτήσεων αλλά και την απλοποίηση των προς όφελος των πολιτών. |

Όπως ανέφερε, ο πολίτης αφού ολοκληρώσει την αγορά, υποβάλλει στη σχετική πλατφόρμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς και επιδοτείται. Τα 33 εκατ. ευρώ του "Κινούμαι Ηλεκτρικά 3", θα είναι διαθέσιμα για τους επόμενους 10 μήνες. Ο πολίτης μπορεί να λάβει επιδότηση, για το 30% της λιανικής τιμής προ φόρων του οχήματος και μέχρι ύψους 9.000 ευρώ -από 8.000 που ήταν στο "Κινούμαι Ηλεκτρικά 2"- για να αποκτήσει ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι πιο ασφαλές, πιο αποδοτικό και ρυπαίνει ελάχιστα ως καθόλου. Επιπλέον, μπορεί να λάβει διπλάσια επιδότηση απόσυρσης σε σχέση με πριν, ύψους 2.000 ευρώ, αποσύροντας το παλιό του αυτοκίνητο αν αυτό έχει ταξινομηθεί πριν το 2010.

Για ειδικές κατηγορίες προβλέπονται επιπλέον επιδοτήσεις», όπως διευκρίνισε η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών: «Για συμπολίτες μας ΑμεΑ, το ύψος της επιπλέον επιδότησης, φτάνει τα 1.000 ευρώ. Για συμπολίτες μας νέους, με ηλικία έως 29 ετών επίσης υπάρχει επιπλέον επιδότηση, 1.000 ευρώ. Για πολύτεκνες οικογένειες η επιδότηση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω και μπορεί να φτάσει τα 4.000 ευρώ επιπλέον, συνολικά. Τέλος, επιδοτείται και η τοποθέτηση φορτιστή με 500 ευρώ».

Τόνισε, επίσης, τη σημασία επιδότησης των ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς «αποτελούν μέρος της μικροκινητικότητας, η οποία είναι δομικό στοιχείο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στην οποία επενδύουμε ως κυβέρνηση». «Το ύψος της επιδότησης για ηλεκτρικά ποδήλατα μέσω του "Κινούμαι Ηλεκτρικά 3", παραμένει ίδιο με αυτό του β' κύκλου (40% της λιανικής τιμής προ φόρων και έως 800 ευρώ). Υπάρχουν επιπλέον επιδοτήσεις για πολύτεκνους και ΑμεΑ ύψους 500 ευρώ» προσέθεσε.

Αναλυτικά οι επιδοτήσεις:

Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης μέσω της απόσυρσης) ανά κατηγορία ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται, ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τις 9.000 ευρώ. Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε: (Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα 1.300 ευρώ. (B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ. Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ. Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με 2.000 ευρώ και 800 ευρώ αντίστοιχα και είναι προαιρετική. Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Επιπλέον για τις κατηγορίες ΑμΕΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά 500 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά 500 ευρώ συνολικά για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ. Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ ή κατηγορίας L6e-L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις):

Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από 1 έως 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

ποσοστό 20% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 4.000 χιλιάδες ευρώ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε: (Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα 1.300 ευρώ. (B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ.

Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 400 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικά για τους ωφελούμενους/αποδέκτες της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς 4.000 ευρώ ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5τόνους για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης.

Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου ή και δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους 2.000 ευρώ ανά όχημα για τα επιβατικά/επαγγελματικά οχήματα και 800 ευρώ ανά όχημα για τα δίκυκλα/τρίκυκλα αντίστοιχα και είναι προαιρετική. Η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται με συνολικό ποσό 300 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

