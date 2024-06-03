Εξελίξεις γύρω από το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι έρχονται από την Ιταλία!



Μετά το δημοσίευμα από το «Tuttomercato», πως η Ένωση πιέζει για να σφραγίσει τη συμφωνία της με τον Ιταλό τερματοφύλακα, ο γνωστός δημοσιογράφος, Αλφρέντο Πεντούλα, έρχεται να πάει την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω...



Συγκεριμένα, με «τιτίβισμά» του, ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ στα μεταγραφικά ζητήματα, αναφέρει πως οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συμφωνία με τον 32χρονο κίπερ!





Να θυμίσουμε πως μετά από τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Μπρινόλι αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν από το «τριφύλλι» καθώς εκπνέει το συμβόλαιό του. Κάπως έτσι, εδώ και καιρό, υπήρχαν φήμες πως η ΑΕΚ είχε προσεγγίσει τον έμπειρο τερματοφύλακα, με τους Ιταλούς τώρα να αναφέρουν πως είναι μια... ανάσα από τη συμφωνία!



Στο διάστημα που βρέθηκε στους «πράσινους», ο Ιταλός πορτιέρε κατέγραψε συνολικά 86 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στις 47 από αυτές.

#Aek Atene a un passo dagli accordi con il portiere #Brignoli June 3, 2024

