«Ένα βήμα από τη συμφωνία με τον Μπρινιόλι η ΑΕΚ»

Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, η ΑΕΚ βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος και μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό

Brinioli

Εξελίξεις γύρω από το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι έρχονται από την Ιταλία!

Μετά το δημοσίευμα από το «Tuttomercato», πως η Ένωση πιέζει για να σφραγίσει τη συμφωνία της με τον Ιταλό τερματοφύλακα, ο γνωστός δημοσιογράφος, Αλφρέντο Πεντούλα, έρχεται να πάει την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω...

Συγκεριμένα, με «τιτίβισμά» του, ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ στα μεταγραφικά ζητήματα, αναφέρει πως οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται ένα βήμα πριν τη συμφωνία με τον 32χρονο κίπερ!


Να θυμίσουμε πως μετά από τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Μπρινόλι αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν από το «τριφύλλι» καθώς εκπνέει το συμβόλαιό του. Κάπως έτσι, εδώ και καιρό, υπήρχαν φήμες πως η ΑΕΚ είχε προσεγγίσει τον έμπειρο τερματοφύλακα, με τους Ιταλούς τώρα να αναφέρουν πως είναι μια... ανάσα από τη συμφωνία!

Στο διάστημα που βρέθηκε στους «πράσινους», ο Ιταλός πορτιέρε κατέγραψε συνολικά 86 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στις 47 από αυτές. 

