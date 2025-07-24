Γαλλία: Οι αρχές ξεκινούν και πάλι έρευνα σε βάρος του μουσικού Μπερτράν Καντάν

Γαλλικό δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι ξεκινά και πάλι έρευνα για «πιθανή βιαιοπραγία» που ενδεχομένως διέπραξε ο τραγουδιστής Μπερτράν Καντά πριν από τον θάνατο της πρώην συζύγου του, της Κριστίνα Ράντι, η οποία βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της, στις 10 Ιανουαρίου 2010.

Αφορμή για την επανεξέταση της υπόθεσης στάθηκε το ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας Netflix «Η περίπτωση Καντά» που αφορά τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Noir Désir. Ο Καντά είχε καταδικαστεί το 2003 για τη δολοφονία της ηθοποιού Μαρί Τρεντινιάν, υπενθύμισε ο εισαγγελέας του Μπορντό, Ρενό Γκοντέλ.

Στα τρία επεισόδια της σειράς του Netflix, που είναι διαθέσιμα από τις 27 Μαρτίου, περιέχονται «πολλές δηλώσεις και μαρτυρίες» που δεν είχαν ληφθεί κατά τις προηγούμενες τέσσερις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου της Ράντι. Όλες εκείνες οι έρευνες μπήκαν στο αρχείο, χωρίς να δοθεί συνέχεια, είπε ο εισαγγελέας.

Εκτός από την υπόθεση που αφορούσε την αιτία θανάτου της Ράντι στο σπίτι του ζεύγους στο Μπορντό, ακολούθησαν άλλες τρεις έρευνες, το 2013, το 2014 και το 2018. Οι δύο τελευταίες διενεργήθηκαν με αφορμή τις μηνύσεις που κατέθεσε η πρόεδρος της ένωσης «Γυναίκα και Ελεύθερη», Γιαέλ Μελούλ, η πρώην δικηγόρος του τελευταίου συντρόφου της Κριστίνα Ραντί.

Η Μελούλ δήλωσε «ανακουφισμένη» από τη ριζική αλλαγή στάσης της εισαγγελίας του Μπορντό σε αυτήν την «υπόθεση εξαναγκαστικής αυτοκτονίας», όπως την αποκάλεσε. Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η μαρτυρίας ενός ανώνυμου νοσηλευτή στο ντοκιμαντέρ του Netflix είναι ένα «νέο στοιχείο» που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Κριστίνα Ράντι «ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας». Πρόσθεσε ότι και η ίδια διαθέτει «νέες μαρτυρίες να υποβάλει στην εισαγγελία του Μπορντό», χωρίς να διευκρινίσει τι αφορούν.

Ο τραγουδιστής καταδικάστηκε το 2003 στη Λιθουανία σε κάθειρξη οκτώ ετών για τα θανάσιμα χτυπήματα που κατάφερε στην τότε σύντροφό του, τη Μαρί Τρεντινιάν. Μεταφέρθηκε στη Γαλλία και αποφυλακίστηκε το 2007 αφού εξέτισε πάνω από τη μισή ποινή του.

Τρία χρόνια αργότερα, απαλλάχθηκε πολύ γρήγορα από κάθε υποψία για τον θάνατο της Ράντι, που αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Ο Καντά προσπάθησε να επανέλθει στη ροκ μουσική σκηνή της Γαλλίας από το 2010 και μετά, με ένα άλμπουμ και μια περιοδεία. Τον Δεκέμβριο του 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο σόλο άλμπουμ του, το «Amor Fati», που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όπως και η περιοδεία που ακολούθησε, η οποία σημαδεύτηκε από πολλές ακυρώσεις συναυλιών και διαδηλώσεις φεμινιστικών οργανώσεων. Στις 11 Ιουνίου 2018, αφού τον Μάρτιο τον είχαν υποδεχτεί με το σύνθημα «δολοφόνε» στην Γκρενόμπλ, ακύρωσε τις υπόλοιπες εμφανίσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

