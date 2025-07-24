Βρετανία: Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει την Παρασκευή με Μακρόν και Μερτς για τη Γάζα

Ο Κιρ Στάρμερ τοποθετήθηκε την Πέμπτη για τα δραματικά γεγονότα στη Γάζα, την ημέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε για «μαζική λιμοκτονία που προκαλείται από τον άνθρωπο».

Αυτή την εβδομάδα, φωτογραφίες σκελετωμένων παιδιών της Γάζας σόκαραν τη διεθνή κοινότητα, με αναφορές για μια «δίνη ανθρώπινης δυστυχίας», καθώς η πείνα και τα βάσανα των Παλαιστινίων έφτασαν σε πρωτοφανές επίπεδο.

Πάνω από 21 παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό στη Γάζα φέτος, αλλά τουλάχιστον 12 εξ αυτών πέθαναν την περασμένη εβδομάδα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέδωσε δήλωση χαρακτηρίζοντας τα βάσανα των Παλαιστινίων και τη λιμοκτονία στη Γάζα «ανείπωτα και αδικαιολόγητα». Σε μια έκτακτη δήλωση το βράδυ της Πέμπτης προειδοποίησε: «Ενώ η κατάσταση είναι σοβαρή εδώ και αρκετό καιρό, έχει φτάσει σε νέα επίπεδα και συνεχίζει να επιδεινώνεται. Είμαστε μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής καταστροφής».

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα έχει την Παρασκευή έκτακτη επικοινωνία με τους λεγόμενους εταίρους της E3 - Γερμανία και Γαλλία - για να συζητήσουν τι μπορούν να κάνουν «για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους τα τρόφιμα που χρειάζονται απεγνωσμένα».

Πρόσθεσε: «Όλοι συμφωνούμε στην επείγουσα ανάγκη το Ισραήλ να αλλάξει πορεία και να επιτρέψει την άμεση είσοδο της βοήθειας που είναι απεγνωσμένα απαραίτητη στη Γάζα.

«Είναι δύσκολο να δεις ένα ελπιδοφόρο μέλλον σε τόσο σκοτεινές εποχές. Αλλά πρέπει να επαναλάβω την έκκλησή μου προς όλες τις πλευρές να συμμετάσχουν καλόπιστα και με ταχύτητα για να επιτύχουν άμεση κατάπαυση του πυρός και να απελευθερώσουν άνευ όρων όλους τους ομήρους η Χαμάς. Υποστηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου για να το διασφαλίσουν αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.