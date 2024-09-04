Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ευθύνες σε κυβερνήσεις, κατασκευαστικές εταιρείες, εργολάβους, τοπικό δήμο και πυροσβεστική επιρρίπτει το πολυαναμενόμενο πόρισμα της ανεξάρτητης δημόσιας έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στην πολύνεκρη πυρκαγιά του Πύργου Γκρένφελ στο δυτικό Λονδίνο τον Ιούνιο του 2017.

«Η απλή αλήθεια είναι ότι όλοι οι θάνατοι μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», είπε ο επικεφαλής της έρευνας σερ Μάρτιν Μουρ-Μπικ κατά την έναρξη της παρουσίασης του πορίσματος που εκτείνεται σε 1.700 σελίδες. Τα 72 θύματα της τραγωδίας και οι επιζώντες προδόθηκαν από την κυβέρνηση, τους διαχειριστές, τον δήμο, τους κατασκευαστές και προμηθευτές υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακαίνιση του κτιρίου, τον αρχιτέκτονα, τους εργολάβους και την πυροσβεστική, συμπλήρωσε ο πρώην ανώτερος δικαστικός.

Η πυρκαγιά στην 24ώροφη πολυκατοικία είχε ξεκινήσει από ψυγειοκαταψύκτη σε διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου. Οι φλόγες κάλυψαν τους υπόλοιπους 19 υψηλότερους ορόφους εντός 14 λεπτών.

Η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς έχει αποδοθεί από το πόρισμα της πρώτης φάσης της ίδιας έρευνας στο ακατάλληλο μονωτικό και διακοσμητικό περίβλημα του κτιρίου. Αυτή η σχετικά φθηνή εξωτερική επένδυση, που βασιζόταν σε εύφλεκτο υλικό, είχε τοποθετηθεί λίγο καιρό πριν από την πυρκαγιά.

Συνοπτικά το πόρισμα καταγγέλλει:

«συστημική ανεντιμότητα» από τους κατασκευαστές της μονωτικής επένδυσης, οι οποίοι χρησιμοποίησαν «εσκεμμένες και συνεχείς στρατηγικές» για να αποκρύψουν τον κίνδυνο πυρασφάλειας των υλικών τους

«ανικανότητα» των εργολαβικών εταιρειών να λάβουν αποφάσεις περί πυρασφάλειας

«δεκαετίες αποτυχίας» διαδοχικών κυβερνήσεων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 να αξιοποιήσουν τις «πολλές ευκαιρίες» να λύσουν το πρόβλημα των εύφλεκτων εξωτερικών επενδύσεων πολυώροφων κτιρίων

επικίνδυνη έμφαση από την πρώτη κυβέρνηση του Ντέιβιντ Κάμερον το 2010 στη χαλάρωση των κανονισμών ασφαλείας στα κτίρια που οδήγησε σε αμέλεια και καθυστερήσεις στην εφαρμογή κανόνων πυρασφάλειας

«αδιαφορία» από τον Βασιλικό Δήμο Κένσινγκτον και Τσέλσι και τον δημοτικό οργανισμό διαχείρισης του Γκρένφελ, παρά τις υποδείξεις των ενοίκων για ανησυχίες περί πυρασφάλειας

«απουσία στρατηγικής» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου για την εκκένωση του κτιρίου και «αβάσιμη υπόθεση» ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί μια φωτιά με τα χαρακτηριστικά του Πύργου Γκρένφελ.

Το πόρισμα δεν μπορεί να αποδώσει ποινικές ευθύνες, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τη Μητροπολιτική Αστυνομία η οποία διεξάγει αυτό που έχει περιγραφεί ως «η πιο περίπλοκη αστυνομική έρευνα στην ιστορία της Βρετανίας». Έχουν ταυτοποιηθεί ως ύποπτοι διάπραξη αδικημάτων όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, απάτη, παρακώλυση δικαιοσύνης κ.ά. 58 άτομα και 19 οργανισμοί ή εταιρείες.

Τα αποδεικτικά στοιχεία από τον Πύργο συλλέγονταν επί 415 ημέρες και βρίσκονται σε μια αποθήκη του Λονδίνου, σε ποσότητα που θα γέμιζε 25 διώροφα λεωφορεία.

Το πόρισμα περιλαμβάνει επίσης 58 συστάσεις για τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί ανάλογη τραγωδία στο μέλλον, όπως η υποχρεωτική έκθεση πυρασφάλειας για πολυώροφα κτίρια και η σύσταση ενός εξειδικευμένου φορέα μηχανικών πυρασφάλειας κτιρίων.

Σημειώνεται ότι μετά από τη φωτιά στον Πύργο Γκρένφελ η ίδια ή παρόμοια ακατάλληλη εξωτερική επένδυση έχει εντοπιστεί σε 4.613 ψηλά κτίρια της Βρετανίας, με τις εργασίες αντικατάστασης να έχουν ξεκινήσει σε λιγότερα από τα μισά.

Πηγή: skai.gr

