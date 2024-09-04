ΗΠΑ: Σαδιστής ουρολόγος στη Νέα Υόρκη κακοποίησε πάνω από 300 άνδρες

«Ρεκόρ ντροπής» καταγράφεται για την υπόθεση του Ντάριους Παντούκ, ο οποίος άλλοτε ήταν ένας από τους διαπρεπέστερους ουρολόγους στη Νέα Υόρκη και φέρεται να εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά περισσότερους άνδρες και αγόρια από κάθε άλλο «αρπακτικό» στην ιστορία.



Σχεδόν 150 ακόμα άρρενες ασθενείς μήνυσαν τον καταδικασθέντα, καθιστώντας την υπόθεση τη μεγαλύτερη που αφορά άνδρες θύματα — 310 συνολικά, λένε οι δικηγόροι.



«Ο Ντάριους Παντούκ εκμεταλλεύτηκε περισσότερους άρρενες ασθενείς από κάθε αρπακτικό στην ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ενάγων δικηγόρος Άντονι ΝτιΠιέτρο στη Νew York Post - με νέα δικαστικά έγγραφα να αναφέρουν μάλιστα ότι ο γιατρός κακοποίησε «αυτό που πιστεύεται ότι είναι χιλιάδες θύματα» κατά τη διάρκεια της 20χρονης καριέρας του.



Η διαστροφή του Νεοϋορκέζου ουρολόγου δεν είχε όρια, σύμφωνα με τις ανατριχιαστικές περιγραφές που περιλαμβάνουν οι νέες μηνύσεις οι οποίες κατατέθηκαν την Τρίτη, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν, από θύματα κάθε ηλικίας, από μικρά αγόρια μέχρι συνταξιούχους.





Ο σαδιστής γιατρός έκανε ενέσεις σε μόρια ασθενών του με ουσίες που τους προκαλούσαν στύση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, έκανε επεμβάσεις μεγέθυνσης πέους που οδηγούσαν σε παραμόρφωση, πραγματοποιούσε κυστεοσκοπήσεις - διαγνωστική εξέταση όπου ένας εργαλείο σαν σωληνάκι εισάγεται στην ουρήθρα - χωρίς αναισθησία, και ανάγκαζε ορισμένους ασθενείς να πέσουν στα τέσσερα για υποτιθέμενες εξετάσεις, προκειμένου να αντλεί αρρωστημένη ικανοποίηση από τον εξευτελισμό τους, αναφέρεται στα έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια ορισμένων συνεδριών με ασθενείς του, ο Παντούκ περπατούσε μέσα στο δωμάτιο με ένα στυλό και έδειχνε μέρη του γυμνού σώματός τους - «σαν να ήταν καθηγητής σε τάξη», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.



«Είναι χειρότερο από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα ενός από τα θύματα, που είχε επισκεφθεί το Ιατρικό Κέντρο Weill-Cornell για πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Η ίδια αναφέρει ότι «κόντεψε να πεθάνει» όταν έμαθε για πρώτη φορά τι συνέβαινε μέσα στις αίθουσες του ιατρικού κέντρου.

Ο Παντούκ εργάστηκε για πολλά χρόνια ως ουρολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Weill Cornell, το νοσοκομείο New York-Presbyterianl και άλλα γνωστά νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, το κύρος των οποίων του επέτρεπε να εξαπατά πιο εύκολα τα θύματά του.



«Οι ασθενείς εμπιστεύονται αυτά τα λεγόμενα ‘’κορυφαία νοσοκομεία’’ για να παρέχουν ασφαλή και σωστή ιατρική περίθαλψη, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που απαιτούν ευαίσθητη μεταχείριση. Οι ασθενείς δεν πηγαίνουν σε ένα ιατρείο νομίζοντας ότι θα τους εκμεταλλευτεί κάποιος παρεκκλίνων εγκληματίας με λευκή ιατρική ποδιά», είπε ο ΝτιΠιέτρο.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κακοποίηση συνέβαινε ενώπιον νοσηλευτών, βοηθών ή ακόμη και άλλων γιατρών, υποστηρίζεται στα δικαστικά έγγραφα.



Οι επιθέσεις του Παντούκ υπό το πρόσχημα της παροχής ιατρικής φροντίδας περιλάμβαναν την απαίτηση του γιατρού από ασθενείς να αυνανίζονται μπροστά του - ή να το κάνει ο ίδιος για εκείνους - με την ταυτόχρονη αναπαραγωγή πορνογραφικού υλικού. Μερικές φορές μετρούσε τα μόρια των ασθενών του, ενώ ήταν σε στύση και χρησιμοποιούσε πάνω τους «σεξουαλικά παιχνίδια σε σχήμα φαλλού».

Ένας από τους ασθενείς που αναφέρονται στις μηνύσεις επισκεπτόταν τον ουρολόγο για περισσότερο από μια δεκαετία, ξεκινώντας από τα 7 του χρόνια. Ένα άλλο θύμα του ήταν μόλις 13 χρόνων.

Ένας ασθενής κατήγγειλε ότι ο Παντούκ είχε σφίξει το μόριό του τόσο δυνατά που «ήταν μελανιασμένο για εβδομάδες μετά». Ένας άλλος ισχυρίστηκε ότι ο γιατρός του «έγραψε» έναν μεγάλο όγκο φαρμάκων χωρίς λόγο και υπέστη ηπατική ανεπάρκεια.

Ενώ ένας 56χρονος ασθενής ήταν ξαπλωμένος στο τραπέζι της εξέτασης «ο Παντούκ ξεκούμπωσε το παντελόνι του» και είπε στον άνδρα ότι «ήθελε να του δείξει πώς είναι ένα πέος σε στύση», αναφέρουν άλλα δικαστικά έγγραφα.

Ο Παντούκ ασκούσε το επάγγελμα του ουρολόγου μέχρι τη σύλληψή του το 2023, όμως υπάρχουν ισχυρισμοί ότι οι εργοδότες του γνώριζαν για τις αποκρουστικές πρακτικές τουλάχιστον από το 2017.

Ο ΝτιΠιέτρο κατέθεσε τον περασμένο Αύγουστο μια ομαδική αγωγή κατά του Παντούκ και των εργοδοτών του, στους οποίους περιλαμβάνονται τα νοσοκομεία Weill Cornell, NewYork Presbyterian, Northwell Health και το πανεπιστήμιο του Κολούμπια.

Τον Ιούλιο, ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του Παντούκ να σφραγίσουν τη συλλογική αγωγή του ΝτιΠιέτρο, στην οποία έχουν προστεθεί έκτοτε δεκάδες θύματα.

Τα 143 νέα θύματα δεν συμμετέχουν επί του παρόντος στην ομαδική αγωγή, και έχουν καταθέσει ατομικές αγωγές.



Ένας εκπρόσωπος του Weill Cornell είπε ότι το νοσοκομείο είναι «συντετριμμένο» και ότι το ίδρυμα έχει «εφαρμόσει βελτιώσεις στις πολιτικές και τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και έχει ξεκινήσει νέα προγράμματα για την ασφάλεια των ασθενών, για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο τέτοιας αποκρουστικής συμπεριφοράς στο μέλλον».



Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Παντούκ και τα υπόλοιπα νοσοκομεία δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα της Post για σχολιασμό.

