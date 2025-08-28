Μπαϊρού: Οι περικοπές 44 δισ. ευρώ στον προύπολογισμό δεν είναι λιτότητα

Οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες δεν είναι λιτότητα, υποστήριξε ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού την Πέμπτη, στην τελευταία του προσπάθεια να σώσει τη κυβέρνηση μειοψηφίας από την κατάρρευση, σύμφωνα με το Politico. «Δεν πρόκειται για λιτότητα, αλλά για επιβράδυνση των πρόσθετων δημόσιων δαπανών, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανακάμψει», δήλωσε σε συνέδριο που διοργάνωσε η μεγαλύτερη ένωση εργοδοτών της Γαλλίας, MEDEF.

Η ομιλία του Μπαϊρού ήταν η τελευταία στάση της εκστρατείας που πραγματοποίησε για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι σχεδιάζουν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του λόγω των αντιδημοφιλών περικοπών ύψους 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό, διαπράττουν ένα μεγάλο λάθος.

«Ζούμε σε μια κρίσιμη στιγμή της εθνικής μας ιστορίας», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Η κληρονομιά μας και ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας μας απειλούνται. Κάθε επιχείρηση και κάθε οικογένεια απειλείται από την παρακμή των δημόσιων οικονομικών μας».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ζητήσει την έγκριση του κοινοβουλίου για να προχωρήσει με τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος. Τα σχέδια δαπανών έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα και να καθησυχάσουν τους πιστωτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους οίκους αξιολόγησης που ανησυχούν για τα μη βιώσιμα επίπεδα δημόσιων δαπανών της χώρας.

Ωστόσο, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους στον Μπαϊρού και δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

Στις ημέρες που ακολούθησαν, ο Γάλλος πρωθυπουργός εμφανίστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να πείσει απευθείας τους ψηφοφόρους για την ανάγκη εξισορρόπησης των οικονομικών της Γαλλίας και να εκφράσει την προθυμία του για διαπραγματεύσεις — υπό την προϋπόθεση ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα συμφωνήσουν στην ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων.

«Αυτές οι προτάσεις για τη μείωση των δημόσιων δαπανών είναι όλες ανοιχτές προς συζήτηση και μπορούν να τροποποιηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπονομεύουν το αποτέλεσμα των απαραίτητων προσπαθειών που πρέπει να καταβληθούν», δήλωσε ο Μπαϊρού. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Γάλλος πρωθυπουργός απάντησε στους επικριτές του, λέγοντας ότι «έχουν τελείως άδικο» και ότι στην πραγματικότητα εργάζονται ενάντια στην εξασφάλιση μιας ευημερούσας οικονομίας για την επόμενη γενιά. «Αποδεχόμαστε ότι [οι νέοι] υποδουλώνονται, αναγκάζοντάς τους να ξοδέψουν δεκαετίες για να αποπληρώσουν δάνεια από τις προηγούμενες γενιές», είπε.

Ο Μπαϊρού και οι σύμμαχοί του έχουν προειδοποιήσει ότι, χωρίς μια αλλαγή πορείας, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση χρέους αντίστοιχη με εκείνη που έπληξε την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 2010.

«Αρκεί να κοιτάξουμε το παράδειγμα όλων των χωρών γύρω μας — την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, για να μην αναφέρουμε την Ελλάδα — οι οποίες έπρεπε να κάνουν πρωτοφανείς θυσίες για να επαναφέρουν τα δημόσια οικονομικά τους σε τροχιά», είπε.

