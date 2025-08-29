Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων με στόχο την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, εντείνοντας την πίεση προς τη Μόσχα τη στιγμή που οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ ναυαγούν.

Για να περιοριστούν οι δυνατότητες της Ρωσίας να αντλεί έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης θα προωθήσουν μέτρα που θα στοχεύουν «εταιρείες από τρίτες χώρες που στηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας», σύμφωνα με κοινή δήλωση μετά τη συνεδρίαση Γερμανών και Γάλλων υπουργών την Παρασκευή.

Παράλληλα, με μια σκληρή κοινή δήλωση, 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) καταδίκασαν τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, κατηγορώντας τη Μόσχα για εγκλήματα πολέμου και καλώντας τη «να σταματήσει τους φόνους και να δείξει πραγματική βούληση για ειρήνη».

Ειδικότερα, είκοσι έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν νέα δήλωση που εξέδωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, καταδικάζοντας τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο την Πέμπτη και στηλιτεύοντας «τον απερίσκεπτο χαρακτήρα των ρωσικών επιθέσεων και την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

Η ομάδα, στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πλην της Ουγγαρίας, που συχνά αρνείται να στηρίξει επικριτικές ανακοινώσεις προς τη Ρωσία, τόνισε ότι «οι εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων συνιστούν εγκλήματα πολέμου» και προειδοποίησε ότι «όλοι οι διοικητές, οι δράστες και οι συνεργοί αυτών των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν».

«Αυτά τα εγκλήματα δεν κάνουν παρά να ενισχύουν την αποφασιστικότητα και την επιμονή μας να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην άμυνά τους απέναντι στη Ρωσία και στην επιδίωξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρεται στη δήλωση, με την οποία τα 26 κράτη-μέλη δεσμεύονται επίσης ότι η ΕΕ θα «συνεχίσει και θα αυξήσει» τη στήριξη προς την Ουκρανία και θα «επιταχύνει» το έργο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τους φόνους και να δείξει πραγματική βούληση για ειρήνη», καταλήγει το κείμενο.

ΕΕ: Σχέδιο για επέκταση της στρατιωτικής αποστολής της στην Ουκρανία

Σε άλλη εξέλιξη, οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την Παρασκευή «ευρεία στήριξη» στην προοπτική επέκτασης της στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ ώστε να δρα και εντός της Ουκρανίας, σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία, όπως δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας.

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ευρεία στήριξη για την επέκταση της εντολής της ευρωπαϊκής στρατιωτικής αποστολής, ώστε να παρέχει εκπαίδευση και συμβουλές εντός της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία», δήλωσε η Κάλλας μετά τη συνεδρίαση των υπουργών στην Κοπεγχάγη.

Διπλωμάτες επισημαίνουν ότι μια τέτοια αλλαγή στην εντολή της αποστολής θα απαιτούσε ομοφωνία από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.



Πηγή: skai.gr

