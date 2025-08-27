Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Τι θα συμβεί αν ο Μπαϊρού χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης

Το γαλλικό κοινοβούλιο θα συγκληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, με τους βουλευτές να καλούνται να ψηφίσουν για τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού και το πακέτο μέτρων λιτότητας που στοχεύει στη μείωση του διογκούμενου ελλείμματος της χώρας.

Οι προτεινόμενες περικοπές έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά, αλλά και στην κοινή γνώμη. Διαδηλώσεις κατά των μέτρων, που περιλαμβάνουν και την κατάργηση δύο εθνικών αργιών, έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου, με τους διοργανωτές να καλούν σε πανεθνική απεργία.

Στα μέσα Ιουλίου ο Μπαϊρού υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό του, λέγοντας ότι είναι αναγκαίο να περικοπούν δαπάνες ύψους 43,8 δισ. ευρώ ώστε να αντιμετωπιστεί το υπερβολικό έλλειμμα της Γαλλίας. «Είναι το τελευταίο βήμα πριν τον γκρεμό, πριν μας συνθλίψει το χρέος», είχε δηλώσει.

Αν ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, θα βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή του αυστηρού πακέτου λιτότητας, παρά τη λαϊκή αντίδραση. Αν χάσει, θα αναγκαστεί να παραιτηθεί και η Γαλλία θα βρεθεί - για τρίτη φορά μέσα σε 12 μήνες - χωρίς πρωθυπουργό και χωρίς εθνικό προϋπολογισμό.

Ακολουθούν τρία πιθανά σενάρια για την ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου:

1. Η κυβέρνηση Μπαϊρού κερδίζει την ψήφο εμπιστοσύνης

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θεωρείται το λιγότερο πιθανό, καθώς ο Γάλλος πρωθυπουργός απλά δεν διαθέτει τους αριθμούς. Από τις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου 2024, η Εθνοσυνέλευση έχει χωριστεί σε τρία μεγάλα μπλοκ: την αριστερή συμμαχία, τους κεντρώους του Μακρόν και τους δεξιούς συμμάχους τους, και την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση με τους συμμάχους της.

Οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις απέχουν πολύ από τις 289 ψήφους που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία.

Αν η Εθνική Συσπείρωση, με τις 123 έδρες της, επιλέξει την αποχή, όπως έκανε σε προηγούμενες ψήφους εμπιστοσύνης του Μπαϊρού, ο Γάλλος πρωθυπουργός θα μπορούσε να πείσει κάποιες μικρότερες ομάδες και να αποσπάσει μια οριακή νίκη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί.

Τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν το σχέδιο του πρωθυπουργού.

Παρά τις δυσκολίες, ο Μπαϊρού την Τρίτη κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να το ξανασκεφτούν, σημειώνοντας ότι έχουν 13 ημέρες να «αποφασίσουν αν είναι με την πλευρά του χάους ή της υπευθυνότητας».

2: Η κυβέρνηση Μπαϊρού χάνει, ο Μακρόν αναζητά νέο πρωθυπουργό

Η ήττα του Φρανσουά Μπαϊρού θεωρείται το πιθανότερο σενάριο, γεγονός που θα τον απομακρύνει από την πρωθυπουργία και θα αναγκάσει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναζητήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της θητείας του.

Ο κεντροδεξιός Μπαϊρού κατάφερε να παραμείνει σχεδόν εννέα μήνες στην πρωθυπουργία, τη στιγμή που ο προκάτοχός του, ο Ρεπουμπλικανός Μισέλ Μπαρνιέ, κατέρρευσε έπειτα από μόλις τρεις μήνες στην προσπάθειά του να περάσει τον προϋπολογισμό από τη Βουλή.

Το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα δεχτεί να αναλάβει αυτόν τον σχεδόν δύσκολο ρόλο. Ο Μακρόν θα μπορούσε να στραφεί σε πρόσωπο από την αριστερά ή τη δεξιά, επιχειρώντας να διευρύνει τη συμμαχία των κεντρώων. Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή θα ήταν επισφαλής λόγω του πολιτικού αδιεξόδου στο κοινοβούλιο και δεν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι.

«Όταν ο Μπαϊρού αντικατέστησε τον Μπαρνιέ, δεν υπήρχαν πολλοί διαθέσιμοι υποψήφιοι», σημειώνει ο Πολ Σμιθ, επικεφαλής του Τμήματος Σύγχρονων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. «Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι ποιος θα μπορούσε να βρει τη μέση οδό που δεν θα προκαλούσε αμέσως την οργή της Λεπέν».

Τον Δεκέμβριο είχαν ακουστεί ως πιθανοί υποψήφιοι ο δεξιός υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ.

Πιο πιθανό, σύμφωνα με τον ιστορικό Άντριου Σμιθ από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, είναι «να συνεχιστεί ο τρέχων κύκλος» με μια ακόμη κυβέρνηση κεντρώων που θα επιχειρήσει να περάσει ένα μωσαϊκό μέτρων.

Το ενδεχόμενο παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου απειλεί να ρίξει βαριά σκιά στα δύο τελευταία χρόνια της θητείας Μακρόν. Ο ίδιος επιμένει ότι θα παραμείνει στην προεδρία έως το 2027, παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις για παραίτησή του.

Ο ακροαριστερός και σφοδρός επικριτής του Μακρόν, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επανέλαβε την Τρίτη τις εκκλήσεις προς τον Γάλλο πρόεδρο να παραιτηθεί.

«Ο Μακρόν είναι το χάος», είπε ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να ενεργοποιήσει άρθρο που θα επέτρεπε στο κοινοβούλιο να κινήσει διαδικασία καθαίρεσης. «Πρέπει να φύγει».

3: Η κυβέρνηση Μπαϊρού χάνει, ο Μακρόν προκηρύσσει νέες εκλογές

Αν ο Μπαϊρού χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης και η κυβέρνησή του καταρρεύσει, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα έχει πλέον τη δυνατότητα, καθώς πέρασαν 12 μήνες από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, να καλέσει τους πολίτες ξανά στις κάλπες.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει το αδιέξοδο που προκαλεί η απουσία ισχυρής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η νέα εκλογική αναμέτρηση θα βγει προς όφελος του Μακρόν, ο οποίος μέχρι τώρα έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται σε αυτό το ενδεχόμενο.

Αντίθετα, η Μαρίν Λεπέν στηρίζει ανοιχτά την ιδέα νέων πρόωρων εκλογών, πιθανότατα επειδή το κόμμα της έχει να κερδίσει. «Αν υπάρξει νέα διάλυση, η λαϊκή οργή θα ωθήσει τους πολίτες να στραφούν στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά», σχολίασε ο ιστορικός Άντριου Σμιθ, προσθέτοντας ότι αυτό θα οδηγούσε σε «διάλυση του κέντρου και αντικατάσταση της κρίσης με νέα κρίση».

«Αν διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές τους επόμενους μήνες, είναι πιθανό η Εθνική Συσπείρωση να διπλασιάσει τον αριθμό των εδρών του», δήλωσε στη France 24 ο Στεφάν Βερνέ, αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης της Ouest-France.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινή γνώμη στηρίζει ένα νέο εκλογικό γύρο: το 63% των Γάλλων θέλει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης για να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές, σύμφωνα με έρευνα της Ifop για το κανάλι LCI που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Παράλληλα, δύο στις τρεις δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι πολίτες θα ήθελαν και την παραίτηση του Μακρόν.

Σε μία από τις έρευνες, η Εθνική Συσπείρωση συγκέντρωσε την περισσότερη στήριξη για να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης, χωρίς όμως να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. «Η Εθνοσυνέλευση θα παραμείνει διχασμένη ανάμεσα σε τρία μεγάλα, ασυμβίβαστα μπλοκ», προειδοποίησε ο Βερνέ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.