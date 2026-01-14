Η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβίωσε την Τετάρτη από δεύτερη πρόταση μομφής στην Εθνοσυνέλευση, η οποία είχε κατατεθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur.

Η πρόταση, που κατατέθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός, υποστηρίχθηκε από 142 μέλη της Κάτω Βουλής. Για να εγκριθεί η πρόταση απαιτούνταν 288 ψήφοι, σημειώνει το Reuters.

Μια προηγούμενη πρόταση μομφής που κατατέθηκε από την ριζοσπαστική αριστερά για το ίδιο θέμα είχε επίσης αποτύχει.

Πηγή: skai.gr

