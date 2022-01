Ο Ιγκόρ Μπογκντάνοφ, ο Γάλλος τηλεοπτικός σταρ, γνωστός για την εκκεντρική προσωπικότητα και την εμφάνισή του, πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες μετά το πανομοιότυπο δίδυμό του, Γκρίτσκα. Kαι τα δύο αδέρφια υπέκυψαν στην COVID-19.

«Με ειρήνη και αγάπη, περιτριγυρισμένος από τα παιδιά του και την οικογένειά του, ο Igor Bogdanoff έφυγε για το φως τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022», αναφέρει δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την οικογένεια του Bogdanoff μέσω του ατζέντη του, σύμφωνα με τη Sun. Άφησε πίσω την πρώην σύζυγό του, τη συγγραφέα Amélie de Bourbon-Parme, και τα έξι παιδιά τους.

Ο Grichka φέρεται να νοσηλεύτηκε στις 18 Δεκέμβριυ, αφού αρρώστησε με κορωνοϊό και κατέληξε στις 28 του μήνα.

Στη γενέτειρά τους τη Γαλλία, το ζευγάρι ήταν γνωστό για την τηλεοπτική του καριέρα, με πιο αξιοσημείωτη παρουσίαση της σειράς επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 1980 "Temps X" μεταξύ άλλων εκπομπών επιστημονικής φαντασίας, συμπεριλαμβανομένου του "Rayons X".

