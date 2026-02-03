Παρίσι: Έφοδος της εισαγγελίας στα γραφεία του Χ του Ίλον Μασκ

Η εισαγγελία του Παρισιού κάλεσε τον Ίλον Μασκ για να δώσει κατάθεση στις 20 Απριλίου ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί έρευνα στα γραφεία του Χ στην Γαλλία, ανακοίνωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκυό.

Ο Ιλον Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ και η Λίντα Γιακαρίνο, πρώην γενική διευθύντρια, καλούνται για τις 20 Απριλίου στο πλαίσιο «ελεύθερης κατάθεσης» με την ιδιότητά τους ως εν τοις πράγμασι και βάσει του νόμου διαχειριστών της πλατφόρμας Χ κατά την στιγμή των γεγονότων, εξηγεί η Λορ Μπεκυό. Παράλληλα, «έρευνα διατάχθηκε για σήμερα στα γραφεία της πλατφόρμας Χ στην Γαλλία», στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025.

Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj — Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026

Αρχικά, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία βουλευτή που υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί, κακόβουλοι αλγόριθμοι είναι πιθανόν ότι έχουν διαστρεβλώσει την λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Εκτοτε, οι έρευνες διευρύνθηκαν για να περιλάβουν άλλα αδικήματα, ανάμεσά τους: συνέργεια σε κατοχή εικόνων ανηλίκων πορνογραφικού χαρακτήρα, συνέργεια στην μετάδοση, προσφορά ή διάθεση σε οργανωμένη συμμορία εικόνων ανηλίκων με πορνογραφικό χαρακτήρα, deepfake σεξουαλικό χαρακτήρα ή αρνητισμό.

Εκτός του Ιλον Μασκ και της Λίντα Γιακαρίνο, «υπάλληλοι της πλατφόρμας Χ κλητεύονται επίσης την εβδομάδα 20-24 Απριλίου 2026 για κατάθεση ως μάρτυρες», εξηγεί στην ανακοίνωσή της η εισαγγελέας του Παρισιού.

«Οι ελεύθερες ακροάσεις των διευθυντών θα πρέπει να επιτρέψουν την έκθεση της άποψής τους επί των γεγονότων και ενδεχομένως των μέτρων συμμόρφωσης που εξετάζονται».

Η επιλογή της κλήτευσης των πρωταγωνιστών σε «ελεύθερη ακρόαση» απηχεί το πνεύμα των αρχών της έρευνας: «Η διενέργεια αυτής της έρευνας εγγράφεται σε αυτήν την φάση στο πλαίσιο μίας εποικοδομητικής προσέγγισης με στόχο την εν τέλει εγγύηση της συμμόρφωσης της πλατφόρμας Χ με τους γαλλικούς νόμους στο μέτρο που λειτουργεί στο γαλλικό έδαφος».

Η έρευνα στα γραφεία του Χ στην Γαλλία διεξάγεται μαζί με την υπηρεσία καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος της γαλλικής χωροφυλακής και παρουσία της Europol.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε επίσης ότι εγκαταλείπει την πλατφόρμα Χ και ότι στο εξής θα επικοινωνεί μέσω του LinkedIn (Microsoft ) και του Instagram (Meta).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.