Κούβα: Ο Γκουτέρες φοβάται για «κατάρρευση» λόγω της έλλειψης πετρελαίου

Ο ΓΓ του ΟΗΕ ανησυχεί για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα λόγω έλλειψης πετρελαίου, καθώς ΗΠΑ και Μεξικό σταμάτησαν τις παραδόσεις

ΟΗΕ: Ανησυχία για ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα λόγω έλλειψης πετρελαίου

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες "ανησυχεί πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Κούβα, η οποία θα επιδεινωθεί ή και θα καταρρεύσει, εάν οι ανάγκες της χώρας σε πετρέλαιο δεν ικανοποιούνται", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Αφότου σταμάτησε τις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα με προορισμό την Κούβα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα διάταγμα που ορίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να πλήξουν με τελωνειακούς δασμούς τις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα. Την Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Μεξικό που προμηθεύει με πετρέλαιο το νησί από το 2023, θα σταματήσει να το κάνει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

