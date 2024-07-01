Της Αθηνάς Πααπακώστα



Αυτό το οποίο έμοιαζε πριν από καιρό αδιανόητο, πλέον στη Γαλλία είναι γεγονός. Η Άκρα Δεξιά είναι ένα βήμα πριν την ανάληψη της εξουσίας στη Γαλλία για πρώτη φορά μετά το φιλοναζιστικό καθεστώς του Βισί υπό τον Φιλίπ Πετέν.

Το κόμμα το οποίο ίδρυσαν ο πατέρας της Μαρίν Λεπέν, αρνητής του Ολοκαυτώματος, Ζαν-Μαρί Λεπέν και ο πρώην Waffen-SS, Πιερ Μπουσκιέ τη δεκαετία του '80 κατέλαβε την πρώτη θέση στον α’ γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

Ειδικότερα, συγκεντρώνοντας το 34,2%, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό TF1, οι προεκλογικές εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν και η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» κάνει ποδαρικό, ισχυρότερη από ποτέ, σε μία χώρα σε υπαρξιακή κρίση.

Στη δεύτερη θέση με 29,1% το Νέο Λαϊκό Μέτωπο των κομμάτων της Αριστεράς, στην τρίτη θέση ο μαέστρος του χάους, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν με 21,5% και στη τέταρτη θέση οι Ρεπουμπλικάνοι με 10%.

«Δεν έχουμε κερδίσει ακόμη. Ο β’ γύρος των πρόωρων βουλευτικών εκλογών θα είναι κρίσιμος. Χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία, ώστε ο Ζορντάν Μπαρντελά, σε οκτώ ημέρες, να ορκιστεί πρωθυπουργός από τον Εμανουέλ Μακρόν», τόνισε η Μαρίν Λεπέν απευθυνόμενη σε ψηφοφόρους της από την πόλη Ενέν-Μπωμόν στη βόρεια Γαλλία.

Η απόλυτη πλειοψηφία «μετριέται» σε 289 έδρες και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η Εθνική Συσπείρωση αναμένεται στο β’ γύρο στις 7 Ιουλίου να κερδίσει από 230 έως 280. Αντιστοίχως, η Αριστερά αναμένεται να συγκεντρώσει από τις συνολικά 577 έδρες της γαλλικής εθνοσυνέλευσης τις 125 έως 165 και η παράταξη Μακρόν από 70 έως 100.

Δίχως την απόλυτη πλειοψηφία η Εθνική Συσπείρωση δεν θα μπορεί να «περάσει» ούτε τα σχέδια της για τη μετανάστευση που υπακούουν στο κάποτε γνωστό ως «η Γαλλία στους Γάλλους» δόγμα, ούτε όμως και τις φοροαπαλλαγές που έχει υποσχεθεί.

Ήδη ο πρόεδρος της Γαλλίας κάλεσε τις δημοκρατικές και ρεπουμπλικανικές δυνάμεις να ενωθούν κατά της ακροδεξιάς. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση που εξέδωσε το Ελιζέ ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε, επίσης, ότι «η υψηλή συμμετοχή στον πρώτο γύρο αποδεικνύει το πόσο σημαντικές ήταν οι εκλογές για τους συμπολίτες μας και πόσο πολύ θέλουν να ξεκαθαρίσει η πολιτική κατάσταση».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας και επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας για λογαριασμό της προσκείμενης στον πρόεδρο Μακρόν παράταξης, Γκαμπριέλ Ατάλ, δήλωσε: «ούτε μια ψήφος δεν πρέπει να πάει στον Εθνικο Συναγερμό» ενώ εξήγησε πως «η Γαλλία αξίζει να μην διστάζουμε να κάνουμε τα πάντα για να μην συμβούν τα χειρότερα».

Το σήμα απόσυρσης υποψηφίων της παράταξης που ήρθαν τρίτοι, για να μην εκλεγούν υποψήφιοι της Λεπέν έπεσε, ώστε, όπως επεσήμανε ο Ατάλ, να υποστηρίξουν έναν «άλλον υποψήφιο ο οποίος υπερασπίζεται τις αξίες της Δημοκρατίας».

«Θέλω να γίνω πρωθυπουργός όλων των Γάλλων» είπε ο Ζορντάν Μπαρντελά το βράδυ της Κυριακής, τη στιγμή που στο Παρίσι, τη Λυών, τη Λιλ, τη Νάντη και στο Στρασβούργο χιλιάδες βγήκαν να διαδηλώσουν κατά της Εθνικής Συσπείρωσης της οποίας ηγείται. Μάλιστα στο Παρίσι, το πλήθος συγκεντρώθηκε στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ όπου και μίλησαν ηγετικά στελέχη της Αριστεράς.

Ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν Λυκ Μελανσόν υπήρξε επίσης ξεκάθαρος. «Ούτε μία ψήφος υπέρ της Εθνικής Συσπείρωσης» τόνισε και ξεκαθάρισε ότι η αριστερά θα αποσύρει όλους τους υποψηφίους της που θα βγήκαν τρίτοι. Στον ίδιο χορό και οι Σοσιαλιστές με τον Ραφαέλ Γκλίκσμαν να δηλώνει πως «έχουμε επτά ημέρες να γλιτώσουμε τη Γαλλία από την καταστροφή».

Τώρα οι αναλυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο κατά πόσο θα αντέξει το δημοκρατικό μέτωπο που παραδοσιακά σχηματίζεται κατά της ακροδεξιάς στη χώρα, ενώ, ήδη, αρκετοί βουλευτές της Εθνικής Συσπείρωσης έχουν εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, συμπεριλαμβανομένης και της Μαρίν Λεπέν, με τον αρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος, για παράδειγμα, Φαμπιέν Ρουσέλ να μένει εκτός γαλλικής εθνοσυνέλευσης από τον ακροδεξιό υποψήφιο Γκιγιώμ Φλορκάν.

Η άνοδος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης από τις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές, το 2022, είναι άνευ προηγουμένου. Το κόμμα της Λεπέν συγκέντρωσε σχεδόν 12 εκατομμύρια ψήφους στον πρώτο γύρο, συγκριτικά με τις 4,2 εκατομμύρια ψήφους που έλαβε πριν από δύο χρόνια. Και όλα αυτά σε μία Γαλλία όπου ψήφισε το 67,5% των Γάλλων καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής από το 1981.

