Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τρία πλωτά drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Σύμφωνα με το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τα συγκεκριμένα drones κρίθηκε ότι αποτελούσαν «άμεση απειλή» τόσο για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού, όσο και για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

ΗΠΑ: Κατέρριψαν drones των Χούθι

Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τρία πλωτά drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, στη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) αναφέρεται πως διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα drones αποτελούσαν «άμεση απειλή» τόσο για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού, όσο και για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Drone Χούθι Υεμένη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark