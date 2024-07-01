Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τρία πλωτά drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, στη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ανάρτηση της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) αναφέρεται πως διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα drones αποτελούσαν «άμεση απειλή» τόσο για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού, όσο και για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

