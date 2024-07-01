Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν δύο χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τα χωριά Σπίρνε και Νοβολεξάντριβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω ανάρτησης στο Telegram.

Το χωριό Σπίρνε βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Ντονέτσκ, κοντά στα διοικητικά όρια της περιφέρειας Λουχάνσκ. Το χωριό Νοβολεξάντριβκα βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Σπίρνε.

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας έγινε λόγος για «σφοδρές μάχες» στη συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς όμως να αναφερθούν εδαφικές απώλειες.

Το Ντονέτσκ είναι μια από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες (σ.σ. οι άλλες είναι το Λουχάνσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα) που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε στα τέλη του 2022, σε μια κίνηση που καταδικάσθηκε ως παράνομη από τις περισσότερες χώρες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν ελέγχουν στο σύνολό της καμιά από αυτές τις περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

