Ισραήλ: 18 τραυματίες στρατιώτες από επίθεση με drones της Χεζμπολάχ του Λιβάνου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής ότι 18 στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Στόχος της Χεζμπολάχ ήταν θέσεις του ισραηλινού στρατού στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας επιδρομές εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

