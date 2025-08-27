Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Γαλλία, το ακροδεξιό Εθνική Συσπείρωση, καλεί τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές ή να παραιτηθεί μετά την πιθανή επικείμενη κατάρρευση της κυβέρνησης τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το Politico. «Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να βγούμε από αυτό το πολιτικό αδιέξοδο: Να επιστρέψουμε στις κάλπες», δήλωσε ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του κομματος Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 την Τρίτη. «Ο Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να αναγνωρίσει αυτή την θεσμική παράλυση που ο ίδιος προκάλεσε και είτε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση είτε, προφανώς, να υποβάλει την παραίτησή του», σημείωσε.

Οι δηλώσεις του Μπαρντελά είναι αιφνιδιαστικές, καθώς η μακροχρόνια ηγέτιδα του κόμματος, Μαρίν Λεπέν, θα αποκλειστεί από τις βουλευτικές ή προεδρικές εκλογές τους επόμενους μήνες λόγω της καταδίκης της για υπεξαίρεση δημόσιου χρήαμτος τον Μάρτιο. Η Λεπέν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την αθωότητά της, αλλά το πολιτικό της μέλλον εξαρτάται από το αν το εφετείο θα την αθωώσει και θα άρει την εκλογική της απαγόρευση, μια απόφαση που δεν αναμένεται πριν το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μακρόν δεν είναι πιθανό να παραιτηθεί, αλλά κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Προειδοποίησε τους στενότερους συμμάχους του να «είναι έτοιμοι» στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν η κυβέρνηση του κεντρώου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού πιθανότατα θα καταρρεύσει μετά από ψηφοφορία εμπιστοσύνης, σύμφωνα με δύο άτομα που είχαν άμεση επαφή με τον Γάλλο πρόεδρο και τα οποία μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Μπαϊρού προκάλεσε πολιτική αναταραχή στη χώρα τη Δευτέρα, όταν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ψηφοφορία για να ζητήσει την έγκριση των βουλευτών σχετικά με τα σχέδιά του να μειώσει τον προϋπολογισμό της Γαλλίας για το 2026 κατά σχεδόν 44 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα του επόμενου έτους στο 4,6% του ΑΕΠ, από το στόχο του 5,4% για το τρέχον έτος.

Η Εθνική Συσπείρωση, το ακροαεριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία, που επίσης ζητά νέες εκλογές και την παραίτηση του Μακρόν, και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν το σχέδιο του Μπαϊρού για τον προϋπολογισμό, σφραγίζοντας ουσιαστικά τη μοίρα του. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι οίκοι αξιολόγησης έχουν επανειλημμένα παροτρύνει τη Γαλλία να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, εν μέσω ανησυχιών ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης ενδέχεται να οδηγηθεί σε κρίση χρέους. Ο οίκος αξιολόγησης Scope ανέφερε χθες ότι η κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης είναι το πιο πιθανό σενάριο.

Ο Μακρόν έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση έχει ελάχιστες πιθανότητες να επιβιώσει, δήλωσαν οι δυο πηγές του Politico, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν είναι έτοιμος για νέες εκλογές.

Ένας σύμβουλος του προέδρου δήλωσε στο Politico ότι, αν και ο Μακρόν δεν είναι «υπέρ» νέων πρόωρων εκλογών, μια άποψη που έχει επαναλάβει τους τελευταίους μήνες, ο Γάλλος πρόεδρος «πάντα έλεγε ότι δεν θα στερούσε από τον εαυτό του» το συνταγματικό δικαίωμα του να διαλύσει το κοινοβούλιο.

Δημοσκοπήσεις και πολιτική αστάθεια

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κοινό φαίνεται να είναι υπέρ της επιστροφής στις κάλπες. Μια έρευνα της έγκριτης εταιρείας δημοσκοπήσεων Elabe που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι το 69% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ενώ ένα εντυπωσιακό 67% υποστηρίζει την παραίτηση του Μακρόν.

Ωστόσο, οι νέες εκλογές θα ήταν ένα είδος δίκοπου μαχαιριού. Η αιφνιδιαστική απόφαση του Μακρόν το περασμένο καλοκαίρι να προκηρύξει έκτακτες εκλογές μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης στις ευρωεκλογές έβαλε τη Γαλλία σε μια κατάσταση πολιτικού αδιεξόδου που εμπόδισε τον Μπαϊρού και τον προκάτοχό του, Μισέλ Μπαρνιέ, να ψηφίσουν προϋπολογισμούς που θα περιόριζαν τις δημόσιες δαπάνες και θα κατεύναζαν τους πιστωτές της Γαλλίας.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένας νέος γύρος εκλογών θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε παρόμοια, αν όχι πανομοιότυπα, αποτελέσματα, δημιουργώντας για άλλη μια φορά ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα συνέβαλε καθόλου στη βελτίωση της εικόνας της Γαλλίας στα μάτια των επενδυτών, με τους αναλυτές να επισημαίνουν την αστάθεια ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Μια ασταθής ηρεμία επικράτησε στις γαλλικές χρηματοπιστωτικές αγορές την Τετάρτη, με το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης για 10ετή ομόλογα να παραμένει σταθερό στο 3,49%, μόλις 0,09 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από αυτό της Ιταλίας. Ο χρηματιστηριακός δείκτης CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,4%, αλλά έχει υποχωρήσει σχεδόν 3% την τελευταία εβδομάδα, καθώς έχει ενισχυθεί η αντίληψη για πολιτικό κίνδυνο.

