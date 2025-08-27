Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί πλήρως για το τραγικό περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Ειδικότερα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «το FBI αντέδρασε άμεσα και βρίσκεται στο σημείο», ενώ πρόσθεσε ότι ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «φρικτή».

Ο Τραμπ κάλεσε τους πολίτες «να προσευχηθούν για όλους όσοι εμπλέκονται».

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο δράστης, σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη την Τετάρτη, σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις αρχές έως και 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς. Οι ίδιες πηγές περιέγραψαν τον ένοπλο ως άνδρα ντυμένο στα μαύρα που έφερε τουφέκι. Δεν έχει αναφερθεί άλλο όπλο σε αυτό το στάδιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο της Annunciation Church, όπου στεγάζεται και δημοτικό σχολείο με μαθητές από το νηπιαγωγείο έως και την όγδοη τάξη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Η πρώτη ημέρα του σχολικού έτους ήταν τη Δευτέρα, όπως προκύπτει από ανάρτηση στη σελίδα του σχολείου στο Facebook.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοεμ, δήλωσε σε ανάρτησή της ότι το DHS παρακολουθεί την κατάσταση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.