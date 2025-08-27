Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την Τετάρτη την «πλήρη στήριξή» του στον Γάλλο πρωθυπουργό που βρίσκεται υπό πίεση, ο οποίος έχει καλέσει σε ψήφο εμπιστοσύνης που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησής του τον επόμενο μήνα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Σοφί Πριμά, τόνισε ότι η ψήφος εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου αποτελεί «ψήφος γενικού συμφέροντος», προσθέτοντας ότι ο Εμανουέλ Μακρόν παρέχει την «πλήρη στήριξή» του στην «πρωτοβουλία» του Μπαϊρού. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι ο Μακρόν είχε εγκρίνει την κίνηση αυτή σε κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Γάλλο πρωθυπουργό την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με την Πριμά, ο Γάλλος πρόεδρος έκρινε ότι από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας δεν υπάρχει «ούτε άρνηση της πραγματικότητας, ούτε καταστροφολογία» σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας και κάλεσε «σε υπευθυνότητα τα κόμματα που επιθυμούν να είναι κόμματα διακυβέρνησης».

«Πρόκειται για μια πολιτική ψήφο, δεν είναι ψήφος για τον προϋπολογισμό. «Αυτό θα ανοίξει στη συνέχεια τον δρόμο για διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους ενώπιον των υπουργών του.



