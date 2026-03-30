Οι γαλλικές αρχές ερευνούν πιθανή σύνδεση με το Ιράν, μετά την αποτροπή βομβιστικής επίθεσης έξω από κτίριο της Bank of America στο Παρίσι το σαββατοκύριακο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λορά Νουνές (Laurent Nuñez).

Οι αρχές υποψιάζονται ότι μπορεί να υπάρχει σχέση με το Ιράν λόγω ομοιοτήτων με άλλες πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων στην Ευρώπη, για τις οποίες ανέλαβε ευθύνη μια φιλοϊρανική ομάδα, ανέφερε ο Nuñez.

Το πρωί του Σαββάτου, αστυνομικοί στο Παρίσι εντόπισαν δύο υπόπτους που μετέφεραν μια σακούλα αγορών κοντά σε εγκαταστάσεις της Bank of America στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Συνολικά πέντε ύποπτοι έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων δύο τη Δευτέρα, ενώ η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία.

Οι αρχές κάνουν «άμεση σύνδεση» με το Ιράν, καθώς ο «τρόπος δράσης είναι σε κάθε πτυχή παρόμοιος με ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία και στο Βέλγιο», δήλωσε ο Nuñez στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL τη Δευτέρα το πρωί.

Σε εκείνες τις περιπτώσεις, υπήρξαν αναλήψεις ευθύνης από φιλοϊρανική ομάδα που «τις συνέδεσε με τη σύγκρουση» στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε.

Η ομάδα, γνωστή στο Telegram με την ονομασία "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia" (Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς), ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επίθεση την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, όπου τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκαν σε εβραϊκή φιλανθρωπική οργάνωση πυρπολήθηκαν.

«Τυπικά, οι υπηρεσίες πληροφοριών αυτής της χώρας (του Ιράν) λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο: χρησιμοποιούν ενδιάμεσους, μια σειρά από υπεργολάβους, συχνά κοινούς εγκληματίες, για να πραγματοποιούν στοχευμένες ενέργειες που πλήττουν αμερικανικά συμφέροντα, τα συμφέροντα της εβραϊκής κοινότητας ή πρόσωπα της ιρανικής αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Nuñez.

Ο Nuñez πρόσθεσε ότι οι γαλλικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από κρίσιμα πρόσωπα και τοποθεσίες από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής προστασίας ορισμένων μελών της ιρανικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

