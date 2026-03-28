Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που φέρεται να επιχείρησε να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία της Bank of America στο κέντρο του Παρισιού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Le Parisien, που επικαλείται αστυνομική πηγή.

Η γαλλική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ενώ η υπόθεση ανατέθηκε στη δικαστική υπηρεσία της αστυνομίας του Παρισιού και στη γαλλική υπηρεσία πληροφοριών DGSI, όπως πρόσθεσε ο υπουργός.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα άμεσης επέμβασης της αστυνομίας του Παρισιού, της οποίας οι ενέργειες απέτρεψαν μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι χθες το βράδυ», δήλωσε ο Νουνιέζ.

«Η επαγρύπνηση παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Συγχαίρω όλες τις δυνάμεις ασφαλείας και πληροφοριών, που είναι πλήρως κινητοποιημένες υπό την εποπτεία μου στο τρέχον διεθνές πλαίσιο.»

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η αντιτρομοκρατική εισαγγελία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

«Είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της Bank of America στο Reuters.

Ο ύποπτος συνελήφθη περίπου στις 3:25 π.μ. τοπική ώρα στο 8ο διαμέρισμα της πόλης, την ώρα που προσπαθούσε να ανάψει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Τέθηκε υπό κράτηση, ενώ ένα δεύτερο άτομο που βρισκόταν στο σημείο διέφυγε και παραμένει ασύλληπτο.

Ο μηχανισμός αποτελούνταν από ένα δοχείο πέντε λίτρων γεμάτο με άγνωστο υγρό και εκρηκτική ύλη περίπου 650 γραμμαρίων σε μορφή σκόνης. Ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε και παραδόθηκε σε ειδικούς της εγκληματολογικής υπηρεσίας της αστυνομίας του Παρισιού για εξέταση.

Πηγή: skai.gr

