Θα διεξαχθούν κανονικά, αλλά «με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα», οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός, δήλωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγο μετά την απαγόρευση εισόδου του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή (29/03).

Ο Λατίνος καρδινάλιος συναντήθηκε, τη Δευτέρα (30/03), με την αστυνομία του Ισραήλ, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα των τελετουργιών ενόψει Πάσχα και της Τελετής Αφής του Αγίου Φωτός. Η αστυνομία του Ισραήλ δημοσίευσε, μάλιστα, στο Χ και μία φωτογραφία με τον Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα να χαμογελάει μετά τη συνάντηση.

«Μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και του Λατίνου Καθολικού Καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται:

«Λόγω της περίπλοκης κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί στο πλαίσιο της επιχείρησης Roaring Lion, οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτός ο συντονισμός διασφαλίζει τη διατήρηση της ελευθερίας της λατρείας, παράλληλα με το κοινό και πρωταρχικό μας καθήκον: την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Στην ανακοίνωση σημείωνεται πως τις τελευταίες εβδομάδες, ιρανικοί πύραυλοι και θραύσματα έχουν πέσει εντός της Παλαιάς Πόλης και πως οι περιορισμοί, που αποσκοπούν στη διάσωση ζωών.

Πηγή: skai.gr

