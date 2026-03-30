Η Ουκρανία πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις αντί για τους αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικούς πυραύλους PAC-3, παρόλο που ο πλήρους κλίμακας πόλεμος με τη Ρωσία έχει αποδείξει την ανωτερότητά τους, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy).

«Η έλλειψη των PAC-3 παγκοσμίως, και ειδικά στην Ουκρανία, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δυστυχώς. Γνωρίζετε ότι η συνολική παραγωγή είναι περίπου 60 πύραυλοι τον μήνα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, τη Δευτέρα, καθώς επέστρεφε στο Κίεβο από τη Μέση Ανατολή, όπου η Ουκρανία συνήψε αρκετές μακροπρόθεσμες αμυντικές συμφωνίες με χώρες του Κόλπου.

«Φυσικά, γίνονται σημαντικά βήματα στην ευρωπαϊκή ήπειρο για την αύξηση της παραγωγής, αλλά ακόμη και αυτή η αύξηση δεν θα λύσει το πρόβλημα», πρόσθεσε.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα ζητήσει περισσότερους πυραύλους PAC-3, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Η αμερικανική εκστρατεία κατά του Ιράν έχει επιδεινώσει την κατάσταση για την Ουκρανία, καθώς ορισμένοι από τους συμμάχους της δίνουν προτεραιότητα στις αποστολές προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

«Όλα τα αντιαεροπορικά πακέτα, βλέπουμε πού τα στέλνουν οι εταίροι… σε ποιες περιοχές που είναι “καυτές” σήμερα. Αυτό αφορά κυρίως τη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, μερικές φορές ξεχνούν την Ουκρανία, αλλά εμείς το υπενθυμίζουμε σε όλους και είμαστε ευγνώμονες στους εταίρους που μας ακούν», είπε, χωρίς να κατονομάσει χώρες.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση εναλλακτικών: «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με δύο χώρες για να αποκτήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά προς το παρόν… όταν υπάρξει αποτέλεσμα, τότε θα πω περισσότερα. Στο μεταξύ, οι ουκρανοί αμυντικοί παραγωγοί πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη βιομηχανία άμυνας μας, ώστε να αποκτήσουμε τα δικά μας αντιαεροπορικά συστήματα».

Την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν συμμάχους πως ένας πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να καθυστερήσει τις προμήθειες προς την Ουκρανία. Ωστόσο, η Ουκρανία έλαβε διαβεβαιώσεις ότι οι προμήθειες που περιλαμβάνονται στη λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL) δεν θα ανακατευθυνθούν, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Andrii Sybiha.

Ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως προτείνει ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανταλλάξει τους υπάρχοντες αναχαιτιστές του με πυραύλους PAC-3.

Πηγή: skai.gr

