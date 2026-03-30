Καθώς οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και δεν διαφαίνεται άμεση κατάπαυση του πυρός, τα σενάρια για χερσαία εισβολή πληθαίνουν, με το νησί Χαργκ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ωστόσο, παρά τις πανηγυρικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την εξέλιξη του πολέμου μέχρι τώρα, μια πιθανή χερσαία επίθεση των ΗΠΑ που θα στοχεύσει τον κύριο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, το Χαργκ, ενδέχεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και να οδηγήσει σε αυξανόμενες απώλειες, προειδοποιεί στρατιωτικός αναλυτής.

«Πιστεύω ότι οι Ιρανοί μπορούν απλώς να καθίσουν και να επιτεθούν στους Αμερικανούς στο Χαργκ, και οι απώλειες θα αυξηθούν», δήλωσε ο Μάλκολμ Ντέιβις, ανώτερος αναλυτής στο Australian Strategic Policy Institute, στο CNN.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα για τη σύγκρουση αφού από τη μία κάνει λόγο για πρόοδο προς την ειρήνη, ενώ από την άλλη εξετάζει το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επιχείρησης στο νησί, το οποίο διαχειρίζεται το 90% των πετρελαϊκών εξαγωγών της Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει λάβει προληπτικά μέτρα, τοποθετώντας παγίδες και μεταφέροντας επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και αντιαεροπορικά συστήματα στο Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ντέιβις προειδοποίησε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν στην αναμενόμενη χερσαία εισβολή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, υπονομεύοντας περαιτέρω τις προοπτικές για διπλωματική προόδο.

«Πιστεύω ότι οι συζητήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και για το τέλος του πολέμου δεν είναι αξιόπιστες, στην καλύτερη περίπτωση είναι πολύ πρόωρες», είπε.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει «να πάρει» το πετρέλαιο του Ιράν και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης του Χαργκ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι μια τέτοια επιχείρηση «θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να παραμείνουμε εκεί για κάποιο διάστημα».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στοχοποιήσει το νησί όταν στις 13 Μαρτίου, εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Χαργκ, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «εξάλειψαν πλήρως» κάθε στρατιωτικό στόχο εκεί. Ωστόσο, απέφυγαν να πλήξουν τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού.

Θα επιχειρήσουν οι ΗΠΑ να καταλάβουν το νησί;

Υπάρχουν εδώ και καιρό εικασίες σχετικά με το αν οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν κάποια στιγμή να καταλάβουν το Χαργκ, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC.

Ειδικότερα, στη συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ δήλωσε: «Ίσως καταλάβουμε το Χαργκ, ίσως και όχι. Έχουμε πολλές επιλογές».

Ο ίδιος πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αυτό θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να παραμείνουμε εκεί για κάποιο διάστημα… Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια άμυνα. Θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε πολύ εύκολα».

Πηγές δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο CBS News ότι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν προχωρήσει σε λεπτομερείς προετοιμασίες για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Ενισχύοντας αυτές τις εκτιμήσεις, η κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι επιπλέον 3.500 Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή με τη μονάδα του πολεμικού πλοίου USS Tripoli.

Τόσο το Πεντάγωνο όσο και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις συγκεκριμένες μετακινήσεις στρατευμάτων ή τα πιθανά σχέδια αν και έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι αυτή η επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από μια αμερικανική επίθεση στο Χαργκ;

Η κατάληψη του νησιού θα απέκοπτε ουσιαστικά την οικονομική «σανίδα σωτηρίας» των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), επηρεάζοντας την ικανότητά τους να διεξάγουν τον πόλεμο, δήλωσε ο αναλυτής για την ασφάλεια, Μίκεϊ Κέι του BBC.

Η κατάληψη του νησιού θα μπορούσε να περιορίσει τις πετρελαϊκές εξαγωγές του Ιράν και να προσφέρει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μια βάση προκειμένου να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της ηπειρωτικής χώρας.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το νησί ως μοχλό πίεσης, ώστε να εξαναγκάσουν τους Ιρανούς να διατηρήσουν ανοιχτά το Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αμερικανική επιχείρηση για την κατάληψη του Χαργκ θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, σύμφωνα με τον Άαρον ΜακΛιν, παρουσιαστή του podcast School of War και αναλυτή εθνικής ασφάλειας του CBS News.

Μια αμερικανική αποβατική δύναμη θα έπρεπε να διανύσει σημαντικές αποστάσεις, είτε μέσω ναυτικών σκαφών είτε ως μέρος μιας αποβατικής αερομεταφερόμενης δύναμης.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι οι δυνάμεις της χώρας του «περιμένουν τους Αμερικανούς στρατιώτες» και ότι θα «βρέξει φωτιά» σε οποιαδήποτε στρατεύματα των ΗΠΑ επιχειρήσουν να εισέλθουν σε ιρανικό έδαφος.

Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος είχε επίσης δηλώσει σε τοπικά μέσα ότι η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα θα αποτελέσει στόχο σε περίπτωση χερσαίας εισβολής.

Το Ιράν έχει ενισχύσει τις άμυνές του στο Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, ως απάντηση στην απειλή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής επιπλέον στρατιωτικού προσωπικού και αντιαεροπορικών συστημάτων, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNN.

Η Τεχεράνη έχει αποστείλει επιπλέον φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους στο νησί και έχει τοποθετήσει παγίδες, όπως κατά προσωπικού και αντιαρματικές νάρκες στα ύδατα, που το περιβάλλουν ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο, επικαλούμενο «πολλαπλές πηγές με γνώση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών».

Γιατί είναι σημαντικό το Χαργκ για το Ιράν;

Το Χαργκ είναι μια μικρή βραχώδης νησίδα, μόλις 15 ναυτικά μίλια (24 χλμ.) από τις ακτές του Ιράν.

Το 90% του αργού πετρελαίου του Ιράν διακινείται μέσω ενός τερματικού σταθμού στο νησί, μεταφερόμενο με αγωγούς από την ηπειρωτική χώρα.

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί συγκεκριμένα στην πιθανότητα να στοχοποιηθούν αυτοί οι αγωγοί, αλλά δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχει αποφύγει κάτι τέτοιο, ώστε να μην προκληθεί μακροπρόθεσμη ζημιά στην οικονομία του Ιράν.

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με προειδοποίηση πέντε λεπτών. Θα τελειώσει», δήλωσε ο Trump στις 16 Μαρτίου. «Μια απλή λέξη, και οι αγωγοί θα εξαφανιστούν κι αυτοί. Αλλά θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να ξαναχτιστούν».

Πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, ικανά να μεταφέρουν έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου (περίπου 85 εκατομμύρια γαλόνια), μπορούν να προσεγγίσουν τις μεγάλες προβλήτες του νησιού για να φορτώσουν πετρέλαιο. Η ακτογραμμή του νησιού βρίσκεται κοντά σε βαθιά νερά, σε αντίθεση με τα πιο ρηχά νερά της ηπειρωτικής ακτής.

Στη συνέχεια, τα δεξαμενόπλοια κατευθύνονται ξανά προς τον Κόλπο και εξέρχονται μέσω του Στενού του Ορμούζ, με προορισμό την Κίνα, τον κύριο αγοραστή του ιρανικού πετρελαίου.

Το νησί αποτελεί βασική πηγή εσόδων για τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Τι έχουν καταστρέψει οι ΗΠΑ στο νησί;

Ο Τραμπ δήλωσε στις 13 Μαρτίου ότι η κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) πραγματοποίησε «μία από τις πιο ισχυρές αεροπορικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και κατέστρεψε ολοκληρωτικά κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο στο στολίδι του Ιράν, το Χαργκ».

Πρόσθεσε ότι «για λόγους ευπρέπειας» επέλεξε «ΝΑ ΜΗΝ καταστρέψει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού».

Η Centcom ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο νησί, «διατηρώντας άθικτες τις πετρελαϊκές υποδομές».

Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση δήλωσε ότι κατέστρεψε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών, αποθήκες πυραύλων και πολυάριθμες άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν ζημιές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευσαν αντιαεροπορικά συστήματα, μια ναυτική βάση, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και ένα υπόστεγο ελικοπτέρων.

Μετά την αμερικανική επίθεση, ο Εχσάν Τζαχανιάν, πολιτικός αναπληρωτής του κυβερνήτη της επαρχίας Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, δήλωσε, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Tasnim, ότι οι εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται κανονικά.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές εταιρειών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα «καταστραφούν άμεσα και θα μετατραπούν σε σωρό από στάχτη» σε περίπτωση που πληγούν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

Γιατί οι ΗΠΑ δεν στόχευσαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού;

Μια στρατιωτική επιχείρηση για την καταστροφή των υποδομών του νησιού θα ήταν εξαιρετικά επιζήμια για το Ιράν.

Ωστόσο, θα αποτελούσε και μια σημαντική κλιμάκωση.

Είναι πολύ πιθανό να οδηγούσε σε απότομη άνοδο των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου και θα μπορούσε να προκαλέσει το Ιράν να στοχοποιήσει περισσότερες ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να εξαπολύει μεγάλο αριθμό φθηνών, υψηλής εκρηκτικής ισχύος drones εναντίον των αραβικών χωρών του Κόλπου, καθώς και κατά πλοίων.

Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να επεκτείνει αυτούς τους στόχους ώστε να περιλαμβάνουν κρίσιμες υποδομές, όπως μονάδες αφαλάτωσης που παρέχουν πόσιμο νερό σε εκατομμύρια ανθρώπους.





