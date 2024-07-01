Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, σε ανάρτησή του στο Χ συνεχάρη τη Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά για το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής και υπογράμμισε:

«Είναι ντροπή το ότι ο Μακρόν, ζητώντας να δημιουργηθούν πολιτικά μπλοκ κατά του Εθνικού Συναγερμού στον δεύτερο γύρο των εκλογών, φέρεται σαν μια οποιαδήποτε φον ντερ Λάιεν και προσπαθεί να αντισταθεί, με κάθε τρόπο, σε μια αλλαγή που επέλεξαν εκατομμύρια Γάλλοι, τόσο στο Παρίσι, όσο και στις Βρυξέλλες».

🇫🇷 Complimenti a @MLP_officiel e @J_Bardella per lo straordinario risultato ottenuto al primo turno delle elezioni legislative in Francia, come emerge dagli exit poll.

Vergognoso Macron che, chiamando ai “blocchi” contro il Rassemblement National al secondo turno, si comporta… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 30, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.