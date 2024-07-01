Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Σαλβίνι σε Λεπέν, με οξεία επίθεση σε Μακρόν: «Φέρεται σαν μια οποιαδήποτε Φον ντερ Λάιεν»

«Προσπαθεί να αντισταθεί, με κάθε τρόπο, σε μια αλλαγή που επέλεξαν εκατομμύρια Γάλλοι σε Παρίσι και Βρυξέλλες», συμπλήρωσε

Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, σε ανάρτησή του στο Χ συνεχάρη τη Μαρίν Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά για το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής και υπογράμμισε:

«Είναι ντροπή το ότι ο Μακρόν, ζητώντας να δημιουργηθούν πολιτικά μπλοκ κατά του Εθνικού Συναγερμού στον δεύτερο γύρο των εκλογών, φέρεται σαν μια οποιαδήποτε φον ντερ Λάιεν και προσπαθεί να αντισταθεί, με κάθε τρόπο, σε μια αλλαγή που επέλεξαν εκατομμύρια Γάλλοι, τόσο στο Παρίσι, όσο και στις Βρυξέλλες».

