Τέσσερα στελέχη διοίκησης αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένου κι ενός Ιάπωνα αξιωματούχου μιας κοινοπραξίας, συνελήφθησαν για την πώληση ρυζιού σε φουσκωμένες τιμές, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ΜΜΕ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν συνολικά 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένων εμπόρων ρυζιού και στελεχών σε μύλους επεξεργασίας, αλλά και πωλητών ρυζιού στη λιανική, κατηγορώντας τους ότι φούσκωναν τις τιμές από 31% ως 70% έναντι των καθορισμένων επιπέδων τιμών, σύμφωνα με την εφημερίδα “The Global New Light of Myanmar”.

