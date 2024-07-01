Ανοδικά το ευρώ μετά τη νίκη της Μαρίν Λεπέν στον α' γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία

Ανοδικά αντέδρασε το ευρώ, στις ενδείξεις ότι το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν πήρε τη νίκη στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία λιγότερο άνετα από ό,τι προέβλεπαν ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, ο Εθνικός Συναγερμός (RN) και οι σύμμαχοί του έλαβαν το 33% των ψήφων στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, ενώ το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο ήρθε δεύτερο με 28%.

Ο κεντρώος συνασπισμός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έλαβε το 20% των ψήφων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

«Ένα σενάριο όπου η NR θα μπορούσε να κυβερνήσει μόνη της φαίνεται τώρα λιγότερο πιθανό» και αυτό ενίσχυσε το ευρώ καθώς οι ανησυχίες για δημοσιονομικό εκτροχιασμό αμβλύνθηκαν, αναφέρει στο Bloomberg, ο Rodrigo Catril, στρατηγικός αναλυτής της National Australia Bank στο Σίδνεϊ. «Πρέπει τώρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο δεύτερος γύρος και εάν τα άλλα κόμματα μπορούν να συνδυάσουν μια ενωμένη αντιπολίτευση στο RN».

Όλα τα «φώτα» στρέφονται στις ευρωπαϊκές αγορές

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών, με τους αναλυτές να αναμένουν αν θα συνεχιστεί η διολίσθηση της γαλλικής αγοράς και το μαζικό ξεπούλημα που παρατηρείται τελευταία στα γαλλικά ομόλογα

Το ευρώ, το οποίο είχε σημειώσει πτώση 0,8% αφού ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε τις εκλογές στις 9 Ιουνίου, κατέγραψε άνοδο 0,4%, στο 1,0756 δολάριο, στις ασιατικές αγορές, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε φθάσει σε υψηλό δύο εβδομάδων.

«Στην πραγματικότητα τα πήγαν (το RN) λίγο χειρότερα απ' ό,τι αναμενόταν», λέει η Karole Kong, αρμόδια για τη συναλλαγματική στρατηγική της Commonwealth Bank of Australia.

«Ως αποτέλεσμα αυτού, είδαμε το ευρώ να σημειώνει ελαφρά άνοδο στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία μόνο και μόνο επειδή θα είχαμε λιγότερους φόβους για περισσότερο επεκτατική και μη βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική, αν το ακροδεξιό κόμμα πήγαινε λίγο χειρότερα».

Ο γαλλικός δείκτης των blue-chip CAC 40 κατέγραψε άλμα 2,6% σημειώνοντας τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των περιφερειακών αγορών, ενώ οι μετοχές των βασικών τραπεζών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των BNP Paribas, Societe Generale και Credit Agricole, ενισχύθηκαν μεταξύ 4,8% και 7,9%.

Αυτό βοήθησε τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να ενισχυθεί κατά 1% στις 10:09 ώρα Ελλάδας, ύστερα από τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Η άνοδος του ευρώ έκανε να μειωθεί ελαφρώς η ισοτιμία του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, παρά την ανάκαμψη του αμερικανικού νομίσματος χάρη στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και δείχνουν μείωση του πληθωρισμού το Μάιο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserved, η αμερικανική κεντρική τράπεζα, θα αρχίσει να μειώνει αργότερα φέτος τα επιτόκια.

