Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ένα εγκεκριμένο από το Ισραήλ πλαίσιο για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων, που σκοπό έχει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ των πλευρών, περιλαμβάνει απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από πυκνοκατοικημένες περιοχές κατά μήκος του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας.

Η ανακοίνωση από τον λευκό Οίκο έρχεται μια ημέρα αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα απομακρύνει ποτέ τις δυνάμεις του από τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου.

«Η ίδια η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για τη γεφύρωση των διαφορών με την οποία ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε… περιλαμβάνει την απομάκρυνση των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων από όλες τις πυκνοκατοικημένες περιοχές και τις περιοχές κατά μήκος και δίπλα στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι. σε ενημέρωση με δημοσιογράφους. «Αυτή είναι η πρόταση στην οποία έχει συμφωνήσει το Ισραήλ».

Ο Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η δολοφονία των έξι ομήρων από τους μαχητές της Χαμάς, οι σοροί των οποίων ανασύρθηκαν από ισραηλινά στρατεύματα το Σαββατοκύριακο, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των υπόλοιπων αιχμαλώτων.

«Σαφώς αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού, προσθέτοντας ότι η Χαμάς είναι υπεύθυνη για τον θάνατό τους.

Σε μία τελευταία εξέλιξη είχε γίνει γνωστό ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονται πάνω σε μια τελική πρόταση, αλλά ο Κίρμπι διευκρίνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πιέσουν για μία πρόταση «take it or leave it».

«Εργαζόμαστε πάνω σε μια πρόταση που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων και θα περιλαμβάνει μαζική και άμεση ανακούφιση για τον λαό της Γάζας και επίσης θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή των μαχών», είπε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν έχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα παρουσιαστεί επίσημα η πρόταση.

«Είμαστε ακόμη σε συνεχείς διαβουλεύσεις με το Κατάρ, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, και φυσικά το Κατάρ και η Αίγυπτος βρίσκονται σε επαφή με τη Χαμάς και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε ο Κίρμπι.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου πρέπει να κάνει περισσότερα για να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Χθες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε πως θεωρεί απαραίτητο η χώρα του να διατηρήσει τον έλεγχο διαδρόμου στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, ζήτημα που έχει αναχθεί σε μείζον εμπόδιο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Η διακήρυξη και επιμονή του Νετανιάχου στη συγκεκριμένη θέση έχει προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις, αλλά έχει τορπιλίσει επίσης τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων του Ισραήλ που κρατούνται στη Γάζα. Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις έχουν ανακοινώσει ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντόπισαν πολλές σήραγγες στην περιοχή του διαδρόμου.

