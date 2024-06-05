Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κήρυξε σήμερα την έναρξη των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για την 80ή επέτειο της Απόβασης των Συμμάχων στη Νορμανδία στις 6 Ιουνίου 1944, στις οποίες θα συμμετάσχει ο αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, ο οποίος θα πάρει μέρος σε εκδηλώσεις μέχρι και την Παρασκευή, προεδρεύει μιας πρώτης τελετής στο Πλιμελέκ της Βρετάνης (δυτική Γαλλία) για να τιμήσει τη μνήμη των ανταρτών της Βρετάνης και των πρώτων αλεξιπτωτιστών της Ελεύθερης Γαλλίας στους κόλπους των SAS, των βρετανικών ειδικών δυνάμεων, που εξαπέλυσαν τη νύκτα της 5ης προς 6η Ιουνίου την επιχείρηση Overlord με στόχο τον τερματισμό του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

More than 60 U.S. veterans of World War II arrived in France on Saturday ahead of ceremonies marking 80 years since D-Day.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέπτεται τη Γαλλία με την ευκαιρία της 80ής επετείου της Απόβασης των Συμμάχων στη Νορμανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ξεκινάει σήμερα μια επίσκεψη στη Γαλλία, όπου θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απόβασης των συμμάχων στη Νορμανδία, στις 6 Ιουνίου 1944, που οργανώνει ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν με την επιθυμία να διατρανώσει την ενότητα των ηγετών της Δύσης με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τον Μπάιντεν υποδέχθηκε κατά την αποβίβασή του το πρωί από το αεροπλάνο στο Παρίσι ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ. Ο Μπάιντεν θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη, στις νορμαδικές ακτές (βορειοδυτική Γαλλία) για την 80ή επέτειο της D-Day, όπου θα συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο Γ', τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, αλλά και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ακολούθως θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη Γαλλία.

Ο Μπάιντεν αναμένεται να μιλήσει στις επίσημες τελετές στις παραλίες Ούτα και Όμαχα Μπιτς όπου αποβιβάστηκαν «73.000 γενναίοι Αμερικανοί» για να «ανοίξουν τον δρόμο στην απελευθέρωση της Γαλλίας και της Ευρώπης», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Στο περιθώριο του προγράμματος αυτού, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του για να δει «πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε την υποστήριξή μας», πρόσθεσε. Συζητήσεις μεταξύ των δύο ανδρών προβλέπονται επίσης κατά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στην Ιταλία, από τις 13-15 Ιουνίου.

Τη Δευτέρα, περίπου 50 Αμερικανοί βετεράνοι, ορισμένοι από τους οποίους είχαν λάβει μέρος στην απόβαση της 6ης Ιουνίου 1944, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Ντοβίλ, στη Νορμανδία, προκειμένου να λάβουν μέρος στους εορτασμούς. «Η Γαλλία καλωσορίζει τους ήρωες», έγραψε χθες, Τρίτη, στο X ο Ε. Μακρόν.

Σε έναν ισχυρό συμβολισμό, η Ρωσία, που είχε προσκληθεί πριν από δέκα χρόνια και ήταν σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας απέναντι στη ναζιστική Γερμανία, αποκλείστηκε επίσημα από τις τελετές λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Η Γαλλία δεν έχει κρύψει την επιθυμία της να διατρανώσει την ενότητα των ηγετών της Δύσης την ώρα που μια μεγάλη σύγκρουση πλήττει και πάλι την Ευρώπη. Ο Μακρόν αναμένεται κυρίως να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για μια ενδεχόμενη αποστολή στρατιωτικών εκπαιδευτών στην Ουκρανία.

Στις 7 Ιουνίου. ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στο Πουάντ ντι Χοκ, πάντα στη Νορμανδία, «για τη σημασία της υπεράσπισης της ελευθερίας και της δημοκρατίας», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Ένα μήνυμα που αναμένεται να ενταθεί ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Μπάιντεν θα γίνει δεκτός στο Παρίσι, στο υψηλότερο επίπεδο σύμφωνα με το πρωτόκολλα, στην Αψίδα του Θριάμβου, πριν από συναντήσεις και ένα επίσημο γεύμα στο Ελιζέ με τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Καθώς 80 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ευρώπης ο πόλεμος επιστρέφει στην Ευρώπη, οι δύο πρόεδροι θα αναφερθούν στην αδιάλειπτη και διαρκή υποστήριξη προς την Ουκρανία», διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

«Αυτός ο στενός συντονισμός στις διεθνείς κρίσεις θα προετοιμάσει τις προσεχείς διεθνείς διασκέψεις, κυρίως τη σύνοδο κορυφής της G7», στα μέσα Ιουνίου στην Ιταλία, «και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ» τον Ιούλιο στην Ουάσινγκτον, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα κηρύξει σήμερα την έναρξη των τριήμερων εορτασμών στο Πλιμελέκ (Βρετάνη, δυτική Γαλλία) αποτείνοντας φόρο τιμής στους Βρετόνους αντάρτες, τους πρώτους αλεξιπτωτιστές της Ελεύθερης Γαλλίας και στα πολυάριθμα θύματα μεταξύ των αμάχων κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Θα συνεχίσουμε να τιμάμε τη μνήμη όλων εκείνων που συνέβαλαν στην ελευθερία μας: εκείνων που ξεσηκώθηκαν για να πολεμήσουν τον ναζισμό, εκείνων που πολέμησαν σε όλα τα μέτωπα, εκείνων που υπέφεραν και εκείνων που πήραν όλα τα ρίσκα για να απαλύνουν τον πόνο», αναφέρει ο πρόεδρος Μακρόν στο υλικό που διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους ενόψει αυτου του ασυνήθιστου διπλωματικού ραντεβού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

