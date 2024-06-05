Η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο θα λανσάρει φέτος το καλοκαίρι τη δική της εφαρμογή γνωριμιών, με την ελπίδα ότι αυτό το εργαλείο θα βοηθήσει να ανακοπεί η μείωση στον αριθμό των γεννήσεων που έχει καταστεί «κρίσιμη» για την Ιαπωνία.

Για να εγγραφούν, οι χρήστες θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι είναι νομικά άγαμοι και να υπογράψουν επιστολή στην οποία δηλώνουν ότι αναζητούν την αδελφή ψυχή τους για να παντρευτούν. Θα απαιτηθεί επίσης φορολογική δήλωση για να αποδείξουν τα ετήσια εισοδήματά τους. Οι εφαρμογές γνωριμιών στην Ιαπωνία συχνά προϋποθέτουν την υποβολή δήλωσης εισοδήματος.

«Ενημερωθήκαμε ότι το 70% των ανθρώπων που θέλουν να παντρευτούν δεν συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις (γνωριμιών με σκοπό τον γάμο) ή δεν βρίσκονται σε εφαρμογές για αναζήτηση συντρόφου», δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της κυβέρνησης του Τόκιο υπεύθυνος για τη νέα εφαρμογή. «Θέλουμε να δώσουμε μια μικρή ώθηση» με αυτό το νέο εργαλείο, που αυτή τη στιγμή είναι σε δοκιμαστική φάση, πρόσθεσε.

Στην Ιαπωνία δεν είναι ασυνήθιστο οι δήμοι να οργανώνουν εκδηλώσεις γνωριμιών με σκοπό τον γάμο. Αλλά είναι ακόμα σπάνιο να λανσάρουν τη δική τους διαδικτυακή εφαρμογή για το θέμα αυτό.

Το σχέδιο του Τόκιο προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια στα γιαπωνέζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πρέπει η κυβέρνηση να το κάνει αυτό με τους φόρους μας;» διερωτήθηκε ένας χρήστης.

Ωστόσο, άλλοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται διότι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια με μια επίσημη εφαρμογή.

Η μείωση του ποσοστού των γάμων στην Ιαπωνία είναι βασικός παράγοντας για τη πτώση των γεννήσεων στη χώρα, με τις γεννήσεις εκτός γάμου να είναι ελάχιστες, γύρω στο 2%, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ στις αρχές του 2024.

Οι γεννήσεις στην Ιαπωνία μειώθηκαν πέρυσι για όγδοη συνεχή χρονιά και ο αριθμός των θανάτων ήταν περίπου δύο φορές υψηλότερος από αυτόν των γεννήσεων στη χώρα.

Το εθνικό ποσοστό γεννητικότητας διαμορφώθηκε το 2023 σε νέο χαμηλό επίπεδο από τότε που άρχισαν να συλλέγονται αυτά τα στατιστικά στοιχεία το 1947, κατά μέσο με 1,2 παιδί ανά γυναίκα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του υπουργείου. «Διάφοροι παράγοντες, όπως η οικονομική αστάθεια και οι δυσκολίες να ισορροπήσει κανείς μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής» μπορούν να εξηγήσουν τους αριθμούς αυτούς που είναι συνεχώς πτωτικοί, δήλωσε η ίδια.

Σήμερα, η άνω βουλή του ιαπωνικού Κοινοβουλίου υιοθέτησε έναν νέο νόμο που θα αυξήσει τα οικογενειακά επιδόματα, στο πλαίσιο της βούλησης του πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα να ενισχυθούν οι προσπάθειες για να ανακοπεί η δημογραφική μείωση.

Η Ιαπωνία έχει τον πιο ηλικιωμένο πληθυσμό στον κόσμο, μετά το πριγκιπάτο του Μονακό.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ολοένα και πιο σημαντικά προβλήματα στο αρχιπέλαγος, οδηγώντας σε έλλειψη εργατικών χεριών σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και θέτοντας εν αμφιβόλω τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων υγείας, ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Μέχρι σήμερα καμία ιαπωνική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αντιστρέψει την τάση, ενώ η χώρα περιορίζει τη μετανάστευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

