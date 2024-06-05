Σε συνέντευξη Τύπου στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας, ο Γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι υπογράμμισε ότι «η δικαστική περιπέτεια του Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει σε πολλούς Ιταλούς εκείνη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι» και ότι «το κόμμα του εξέφρασε την συμπαράστασή του στον Αμερικανό μεγιστάνα και πολιτικό, με την ελπίδα να υπερισχύσει στις εκλογές του Νοεμβρίου».

Παράλληλα, ο Σαλβίνι τόνισε ότι στόχος του κόμματός του είναι να ξεπεράσει το ποσοστό του 8,9% που είχε λάβει στις βουλευτικές εκλογές του 2022 και να παραμείνει η δεύτερη πολιτική δύναμη της ιταλικής συντηρητικής παράταξης.

«Σε διεθνές επίπεδο, θέλουμε να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Μόσχας με το Κίεβο μέσα στην φετινή χρονιά και είμαστε κάθετα αντίθετοι σε χρήση ευρωπαϊκών όπλων για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Φυσικά θέλουμε να επιτευχθεί ειρήνη και στην Μέση Ανατολή, με τελικό στόχο δύο κράτη για δύο λαούς», είπε ο γραμματέας της Λέγκα.

«Τασσόμαστε υπέρ της προστασίας των συνόρων της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αλλά δεν θέλουμε σε καμμία περίπτωση να υιοθετηθεί κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και εξωτερική πολιτική. Με την σημερινή πολιτική της Γαλλίας και της Γερμανίας, θα έπρεπε να μας φυλάξει ο Θεός από τις συνέπειες", ολοκλήρωσε ο Σαλβίνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

