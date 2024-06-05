Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Αττάλ παρενέβη απρόσκλητος σε ραδιοφωνική παρουσία της επικεφαλής υποψηφίου Βαλερί Αγιέ.

Στόχος να την ενισχύσει έναντι της ισχυρής ακροδεξιάς.Πέντε μέρες πριν από την ψηφοφορία της Κυριακής για τις ευρωεκλογές, ο υποψήφιος της ακροδεξιάς Ζορντάν Μπαρντελά υπερέχει των αντιπάλων του με ένα 33% στις δημοσκοπήσεις ενώ η εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλειοψηφίας Βαλερί Αγιέ δεν έχει κατορθώσει να ξεκολλήσει από ένα 16%.

Μπροστά στον κίνδυνο μιας προβλεπόμενης θριαμβευτικής νίκης της ακροδεξιάς και ταπεινωτικής ήττας για την κυβερνητική πλειοψηφία, ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε επιτακτικά (πριν από δεκαπέντε μέρες), τα μέλη της κυβέρνησης να κατέβουν στο στίβο ώστε να βοηθήσουν τη «στρατιώτη Βαλερί Αγιέ» σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που έχει πλέον καθιερωθεί.

Ακολουθώντας την προεδρική έκκληση, ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Αττάλ δεν δίστασε χθες να παρέμβει και στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα θεωρήθηκε δημοκρατικά απαράδεκτη.

Ευρισκόμενος στο κτίριο του κρατικού ραδιοφωνικού συγκροτήματος, έκρινε καλό να παρέμβει απρόσκλητος στο στούντιο του ραδιοφώνου France Info όπου έδινε συνέντευξη η επικεφαλής της κυβερνητικής λίστας, Βαλερί Αγιέ. Αιφνιδιασμένη η υποψήφια, έβαλε άνω τελεία στα λεγόμενά της και άφησε τον πρωθυπουργό να πει τα δικά του.



Επί της ουσίας, ο Γκαμπριέλ Αττάλ αφαίρεσε από την Αγιέ τουλάχιστον 4 λεπτά από τον χρόνο που είχε στη διάθεση της και που καταμετρά αυστηρά η ειδική υπηρεσία, ονόματι «Αρκόμ».

Η πρωτοφανής σε δημοκρατικό αγώνα, παρέμβαση του πρωθυπουργού, θεωρήθηκε ως περιφρόνηση προς το άτομο της υποψηφίου αλλά ερμηνεύθηκε και ως δείγμα πανικού της κυβέρνησης. Είναι γεγονός ότι η Βαλερί Αγιέ, πέρα του ό,τι πασχίζει χωρίς αποτέλεσμα να μειώσει την απόσταση με τον Μπαρντελά, κινδυνεύει παράλληλα να υπερκεραστεί και να χάσει τη δεύτερη θέση από τη δυναμική του 15% που έχει ο Ραφαέλ Γκλιξμάν που εκπροσωπεί με τους σοσιαλιστές. Πανικός και αλαζονεία πάνε μερικές φορές μαζί. Έκπληκτοι οι Γάλλοι είδαν σε αφίσα της ακροδεξιάς την πλάτη ανδρός με στολή και τη φράση:

«Είμαι χωροφύλακας ψηφίζω Μπαρντελά».

Την αφίσα αυτή, που αποτελεί επίσης ένα απαράδεκτο της τωρινής εκστρατείας, επέκρινε δριμύτατα ο επικεφαλής της γαλλικής αστυνομίας.

