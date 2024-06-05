Ιταλικό εφετείο έκρινε σήμερα ένοχη για συκοφαντική δυσφήμηση την Αμερικανίδα Αμάντα Νοξ και της επέβαλε τριετή ποινή φυλάκισης σε σχέση με τις κατηγορίες που είχε διατυπώσει για την υπόθεση δολοφονίας της Βρετανίδας συγκάτοικού της Μέρεντιθ Κέρτσερ το 2007.

Η Νοξ είχε καταδικαστεί σε τριετή ποινή φυλάκισης επειδή κατηγόρησε εσφαλμένα τον Κονγκολέζο ιδιοκτήτη μπαρ Πάτρικ Λουμούμπα για τον φόνο.

Πέρασε ήδη τέσσερα χρόνια στη φυλακή για τον φόνο, αλλά η καταδικαστική αυτή απόφαση ακυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 2015.

Η νέα αυτή απόφαση, ωστόσο, δεν θα έχει πρακτικά αντίκτυπο, καθώς η Νοξ έχει ήδη εκτίσει ποινή.

Η άγρια δολοφονία της 21χρονης Κέρτσερ και οι αλλεπάλληλες δίκες έδωσαν τροφή στον ταμπλόιντ Τύπο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και αποτέλεσαν έμπνευση για βιβλία και ταινίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

