Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν οι «κροίσοι» πολίτες της Γαλλίας. Συγκεκριμένα η εθνοσυνέλευση της χώρας ενέκρινε σήμερα Πέμπτη, τροπολογία που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2025 και προβλέπει την επιβολή ενός φόρου στους δισεκατομμυριούχους.

Τι προβλέπει η τροπολογία για τη φορολογία των δισεκατομμυριούχων

Η τροπολογία Ζουκμάν, την οποία πρότειναν αριστεροί βουλευτές από το κόμμα Ανυπόταχτη Γαλλία και αντλεί την έμπνευσή της από τον Γάλλο οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν ο οποίος υποστηρίζει την επιβολή ενός παγκόσμιου φόρου στους δισεκατομμυριούχους, προβλέπει την επιβολή φόρου με συντελεστή 2% σε πολίτες των οποίων η περιουσία υπερβαίνει το ένα δισεκ. ευρώ.

Ο προτεινόμενος φόρος, που σύμφωνα με αριστερούς βουλευτές μπορεί να αποφέρει επιπλέον έσοδα 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, απέχει ωστόσο μακράν από το να εφαρμοστεί, καθώς οι τροπολογίες στο σχέδιο προϋπολογισμού 2025 θα πρέπει επίσης να εγκριθούν από τη Γερουσία. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό αναμμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 2025, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έχει στόχο τη μείωση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος με αύξηση φόρων και περικοπές δαπανών ύψους 60 δισ. ευρώ.

Η «δύσκολη» διαδρομή του προϋπολογισμού

Το σχέδιο προϋπολογισμού αναμένεται να έχει μια δύσκολη διαδρομή στο κοινοβούλιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ειδικές εξουσίες που προβλέπει το Σύνταγμα προκειμένου να παρακάμψει το κοινοβούλιο, αν και κάτι τέτοιο θα προκαλούσε πιθανόν την κατάθεση πρόταση μομφής σε βάρος της εύθραυστης κυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

