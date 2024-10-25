Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τουρκικές αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο την κύρια πολιτοφυλακή των Γιαζίντι, τις Μονάδες Αντίστασης του Σιντζάρ, η οποία συνδέεται με την τουρκική ανταρτική οργάνωση Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) στο βόρειο Ιράκ, δήλωσαν δύο τοπικοί αξιωματούχοι.

Μετά την επίθεση προχθές, Τετάρτη, κοντά στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, Άγκυρα με στόχο την έδρα της τουρκικής βιομηχανίας του αμυντικού τομέα TUSAS (Τουρκική Αεροπορική και Διαστημική Βιομηχανία), τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές και τις χερσαίες επιθέσεις τους στη βόρεια και στην ανατολική Συρία και στο Ιράκ κατά κουρδικών στόχων. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το PKK.

«Τουρκικές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν τις Μονάδες Αντίστασης του Σιντζάρ» σε ορεινή περιοχή του βόρειου Ιράκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος ασφαλείας, κάνοντας λόγο για «πέντε νεκρούς».

Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, στην επαρχία Νινευή, όπου βρίσκεται το Σιντζάρ, ανέφερε επίσης τραυματισμούς από τις επιθέσεις.

Ένας δεύτερος τοπικός αξιωματούχος στο Σιντζάρ, ο οποίος επίσης μίλησε χωρίς να κατονομαστεί, έδωσε τον ίδιο απολογισμό, μιλώντας για «αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την Τουρκία με στόχο θέσεις των Μονάδων Αντίστασης του Σιντζάρ».

Σε ανακοίνωσή τους, οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες του αυτόνομου Κουρδιστάν, μια περιοχή που συνορεύει με την επαρχία της Νινευή στα βόρεια, ανακοίνωσαν επίσης «επιθέσεις με drones και αεροπλάνα του τουρκικού στρατού» σε θέσεις του PKK, αναφέροντας «τρεις μαχητές σκοτώθηκαν» στο Σιντζάρ.

Αυτοί οι βομβαρδισμοί έρχονται έπειτα από παρόμοια χτυπήματα που πραγματοποιήθηκαν στη γειτονική Συρία ως αντίποινα στην επίθεση της Τετάρτης στην έδρα της TUSAS.

Ο τουρκικός στρατός σπάνια σχολιάζει τα χτυπήματά του στο Ιράκ, αλλά εξαπολύει τακτικά χερσαίες και αεροπορικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των τουρκικών Κούρδων μαχητών του ΡΚΚ και των θέσεων του στο βόρειο Ιράκ, στο αυτόνομο Κουρδιστάν ή στην ορεινή περιοχή Σιντζάρ.

Εδώ και 25 χρόνια, η Άγκυρα έχει εγκαταστήσει δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν για να πολεμά το PKK, το οποίο έχει επίσης βάσεις οπισθοφυλακής σε αυτή την περιοχή.

Οι Μονάδες Αντίστασης του Σιντζάρ είναι σύμμαχοι με τους Τούρκους Κούρδους αντάρτες του PKK, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» από την Άγκυρα και δυτικούς συμμάχους της.

