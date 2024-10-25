Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε τα ονόματα άλλων τριών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες στη Γάζα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μάχιμων που σκοτώθηκαν σε 765.

Πρόκειται για τον Λοχαγό Μπάρακ Ίσραελ Σαγκάν, 22 ετών από την πόλη Petah Tikva, τον Λοχία Ίντο Μπεν Ζβι, 21 ετών, από το Shomrat και τον Λοχία Σεγάντ Οβάντια, 22 ετών, από την Ιερουσαλήμ.

Και οι τρεις σκοτώθηκαν στο ίδιο περιστατικό στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Σε ξεχωριστή σύγκρουση στον Λίβανο την Παρασκευή, σκοτώθηκαν άλλοι πέντε στρατιώτες.



Πηγή: skai.gr

