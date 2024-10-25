Το κρανίο έφηβης από το 1800 βρέθηκε πριν από περίπου 45 χρόνια κατά τη διάρκεια ανακαίνισης ενός σπιτιού στα προάστια του Σικάγο και τώρα χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας DNA, επιτέλους γνωρίζουμε το όνομά της.

Η Esther Granger αναγνωρίστηκε από το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Κέιν την Πέμπτη ως η γυναίκα της οποίας το κρανίο βρέθηκε το 1978, αλλά πέθανε περισσότερα από 150 χρόνια νωρίτερα.

Ποια είναι η γυναίκα πίσω από το κρανίο

Η Esther Granger γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1848 στην Ιντιάνα και ήταν μόλις 17 ετών τη στιγμή του θανάτου της το 1866. Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι πέθανε λόγω επιπλοκών κατά τον τοκετό, δήλωσε ο ιατροδικαστής της κομητείας Κέιν Ρόμπερτ Ράσελ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Το σώμα της θάφτηκε στο Merrillville της Ιντιάνα, αλλά χρόνια αργότερα, το κρανίο της βρέθηκε σε ένα σπίτι περίπου 129 χιλιόμετρα βορειοδυτικά στην Μπαταβία του Ιλινόις, ένα προάστιο δυτικά του Σικάγο.

Το 1978, ένας κάτοικος της Μπαταβία ανακαίνιζε το σπίτι του όταν ανακάλυψε το κρανίο της στους τοίχους, εξήγησε ο Russell.

Ο κάτοικος επικοινώνησε με την αστυνομία και ξεκίνησε επίσημη έρευνα για την υπόθεση.

Οι αξιωματούχοι έκαναν ό,τι μπορούσαν με τεστ DNA εκείνη την εποχή, αλλά το μόνο που κατάφεραν να μάθουν ήταν ότι το κρανίο ανήκε σε μια νεαρή γυναίκα, πιθανότατα στα 20 της, που έζησε πριν από το 1900.

Η υπόθεση τελικά «μπήκε στον πάγο».

Το κρανίο αποθηκεύτηκε στο μουσείο Batavia Depot και οι υπάλληλοι το βρήκαν ξανά τον Μάρτιο του 2021 ενώ το καθάριζαν, είπε ο Russell.

Το κρανίο επέστρεψε στην αστυνομία και οι αξιωματούχοι συνέδεσαν αυτό το κρανίο με την έκθεση του 1978.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία της εγκληματολογικής επιστήμης και η χρήση της εγκληματολογικής διερευνητικής γενετικής γενεαλογίας, η οποία συνδυάζει την ανάλυση DNA με την παραδοσιακή γενεαλογική έρευνα, επέτρεψαν περισσότερες ανακαλύψεις με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων DNA.

Το 2023, αξιωματούχοι της κομητείας Κέιν επικοινώνησαν με την Othram, μια εταιρεία του Τέξας που εργάζεται για την αντιμετώπιση κρυολογημάτων σε όλη τη χώρα, προκειμένου να βοηθήσει με περαιτέρω τεστ DNA.

Η Othram έφτιαξε ένα προφίλ DNA για τη γυναίκα, το οποίο περιελάμβανε, το οικογενειακό της δέντρο και εντόπισαν τους συγγενείς της, που βρίσκονταν εν ζωή.

Οι αξιωματούχοι επικοινώνησαν με τον δισέγγονο του Γκρέιντζερ, Wayne Svilar, και εκείνος υπέβαλε το DNA του για εξέταση, κάτι που ήταν ταιριαστό, είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Πέμπτης.

Ο Svilar, 69 ετών, είπε ότι δεν πίστευε την είδηση ​​όταν επικοινώνησαν για πρώτη φορά από τους αξιωματούχους της κομητείας τον Απρίλιο για την προ-προγιαγιά του.

«Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν πιστέψαμε ούτε λέξη», είπε. «Χρειάστηκαν δύο ή τρία τηλεφωνήματα για να το πιστέψω».

Ο Wayne Svilar, ο οποίος είναι συνταξιούχος λοχίας της αστυνομίας από το Πόρτλαντ του Όρεγκον, λέει ότι η οικογένεια υπέστη σοκ και ήταν ένα είδος τέλους στην ιστορία, μετά τα νέα για την ταυτοποίηση.

Πρόσθεσε ότι έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και λίγο καιρό, αλλά αφού συμμετείχε στη διαδικασία ταυτοποίησης, πήρε πρόσφατα δουλειά στην Εισαγγελία της κομητείας Multnomah που εργάζεται με κρυολογήματα.

Πώς το κρανίο της βρέθηκε 120 χλμ μακριά από τον τάφο της

Όσο για το πώς το κρανίο της Esther Granger κατέληξε 129 χλμ από τον τόπο ταφής της, οι αξιωματούχοι δεν είναι ακριβώς σίγουροι, αλλά πιστεύουν ότι ήταν θύμα ληστείας τάφων.

«Δεν υπάρχει ακριβής απάντηση για το πώς η Esther Granger κατέληξε σε αυτόν τον τοίχο ή πού βρίσκεται το υπόλοιπο σώμα της, αλλά το να είναι θύμα ληστείας ταφών είναι το πιο πιθανό», είπε ο Ράσελ.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν, επίσης, ότι είναι πιθανό οι ληστές του τάφου της να πούλησαν τα λείψανά της για να χρησιμοποιηθούν ως δείγμα σε σχολές ιατρικής.

Τα λείψανα της Γκρέιντζερ τάφηκαν εκ νέου στο νεκροταφείο της Δυτικής Μπαταβίας.

