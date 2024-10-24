Γαλλία: Σε δημοπρασία 2 αρχαιοελληνικά αγγεία που είχαν χαθεί επί δύο αιώνες

«Σε δημοπρασία στο Σεν Μαλό δύο αρχαιοελληνικά αγγεία που είχαν χαθεί επί δύο αιώνες» είναι ο τίτλος σημερινού δημοσιεύματος στην γαλλική εφημερίδα OUEST FRANCE.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για δύο κεραμικά αγγεία που εκτιμήθηκαν από τον εξειδικευμένο αρχαιολόγο Ζαν Σιλβέν Καγιού, ενώ όπως εξηγεί ο υπεύθυνος του οίκου δημοπρασιών Emeraude,

«το πρώτο βήμα είναι να έρθει σε επαφή με διάφορα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Λούβρου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αντικείμενα δεν έχουν κλαπεί».

Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι τα εν λόγω αγγεία εμφανίστηκαν σε έναν κατάλογο δημοπρασίας του 1820 και ότι «πρόκειται συνεπώς για αγγεία για τα οποία δεν ήταν γνωστό τίποτα επί δύο αιώνες».

Φώτο αρχείου

Πηγή: skai.gr

