DW: Η Γαλλία υποδέχεται Ρώσους λιποτάκτες

Οι έξι Ρώσοι στρατιώτες προέρχονται από το Καζακστάν, από όπου έφυγαν το 2022 και το 2023. Είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα Ρώσων λιποτακτών μπόρεσε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκές βίζες και να ζητήσει άσυλο σε χώρα της ΕΕ.



Ο Αλέξανδρος, ο Σεργκέι , ο Αντρέι, ο Μιχαήλ, πρώην Ρώσοι στρατιώτες, σήμερα όμως λιποτάκτες, κατάφεραν να φθάσουν στη Γαλλία και να εξασφαλίσουν μια άδεια εισόδου ζητώντας άσυλο. «Πήγαμε για στρατιωτικές ασκήσεις στην Κριμαία», εξηγεί ο Αλέξανδρος. «Οι διοικητές μας είπαν ότι θα τελείωναν σε δέκα μέρες, ξαφνικά όμως περάσαμε με νηοπομπή τα ουκρανικά σύνορα, δεν είχα άλλη επιλογή από το να δραπετεύσω».

«Δύο χρόνια συντροφιά με τον φόβο»

Ο 27χρονος Σεργκέι εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP ότι θέλει με την πράξη του να δείξει στους Ρώσους στρατιώτες ότι «υπάρχει πάντα η επιλογή, να καταθέσουν τα όπλα τερματίζοντας την συμμετοχή τους σε αυτόν τον πόλεμο».



Οι λιποτάκτες που έφθασαν Γαλλία μέσω Καζακστάν, βοηθήθηκαν από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα από την οργάνωση «Ρωσία- Ελευθερίες» που έχει την έδρα της στο Παρίσι.



Η επικεφαλής την εν λόγω ΜΚΟ, Ολγα Προκόπιεβα, εξήγησε ότι οι συνομιλίες κράτησαν ένα χρόνο. Xαιρέτησε «την άνευ προηγουμένου κίνηση της Γαλλίας να τους υποδεχθεί» και κάλεσε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Στο Καζακστάν έμεινε αποκλεισμένος για 2 χρόνια ο 32χρονος Αντρέι, ομολογώντας ότι ήταν γι αυτόν «δύο χρόνια συντροφιά με τον φόβο». Στο Καζακστάν έφτασε και ο Μιχαήλ. Εκεί όλοι μαζί, έφτιαξαν βίντεο με τίτλο «Αντίο στα όπλα» και την ελπίδα ότι θα παρακινηθούν και πολλοί άλλοι να τολμήσουν να πουν αυτό το «Αντίο».





