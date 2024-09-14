Πέθανε σε ηλικία 29 ετών η μπαλαρίνα Michaela DePrince, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο που γνώριζε και αγαπούσε τον «μαύρο κύκνο» από τη Σιέρα Λεόνε.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε στην προσωπική της σελίδα στο Instagram με την οικογένειά της να αναφέρει ότι ήταν «αξέχαστη έμπνευση για όλους όσοι τη γνώρισαν ή άκουσαν την ιστορία της».

Η οικογένειά της είπε ότι ο θάνατός της ήταν «αιφνίδιος», προσθέτοντας: «Η Μιχαέλα άγγιξε τόσες πολλές ζωές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας».

«Παρότι της είπαν ότι «ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για μαύρες μπαλαρίνες» ή ότι «στις μαύρες μπαλαρίνες δεν άξιζε να επενδύσεις», παρέμεινε αποφασισμένη, συγκεντρωμένη και άρχισε να κάνει μεγάλα βήματα», έγραψε μια Αμερικανίδα μπαλαρίνα.

Η ανάρτηση:

«Με πόνο στην καρδιά μας, μοιραζόμαστε την απώλεια της σταρ μπαλαρίνας Michaela Mabinty DePrince, της οποίας η τέχνη άγγιξε αμέτρητες καρδιές και το πνεύμα της οποίας ενέπνευσε πολλούς, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο του μπαλέτου και όχι μόνο.

Η ζωή της καθοριζόταν από χάρη, σκοπό και δύναμη. Η ακλόνητη δέσμευσή της στην τέχνη της, οι ανθρωπιστικές της προσπάθειες και το θάρρος της να ξεπεράσει τις αφάνταστες προκλήσεις θα μας εμπνέουν για πάντα. Στάθηκε ως φάρος ελπίδας για πολλούς, δείχνοντας ότι ανεξάρτητα από τα εμπόδια, η ομορφιά και το μεγαλείο μπορούν να αναδυθούν από τα πιο σκοτεινά μέρη.

Με εκτίμηση,

Team MDP»

Η διαδρομή της στον κλασσικό χορό

Η Michaela Mabinty DePrince έγραψε ιστορία ως η νεότερη κύρια χορεύτρια στο Dance Theatre του Harlem, πριν μετακομίσει στην Ολλανδία για να χορέψει με το Ολλανδικό Εθνικό Μπαλέτο.

Η καριέρα της προχώρησε στο μπαλέτο της Βοστώνης μετά την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνέχισε να μαγεύει το κοινό με τις ερμηνείες της.

Μέσα από τα απομνημονεύματά της, Takeing Flight: From War Orphan to Star Ballerina, η DePrince μοιράστηκε το ταξίδι της, το οποίο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχει δημοσιευτεί σε δώδεκα χώρες. Το επόμενο βιβλίο της, Ballet Dreams, ενίσχυσε περαιτέρω τον αντίκτυπό της, επεκτείνοντας την επιρροή της πολύ πέρα ​​από τη σκηνή.

Η DePrince ήταν επίσης ένας αφοσιωμένος ανθρωπιστής, που υποστήριζε τα παιδιά που πλήττονται από συγκρούσεις και βία. Υπηρέτησε ως Ambassador for War Child Holland και διοργάνωσε το γκαλά της, Dare to Dream, αφιερωμένο στην προώθηση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας των παιδιών που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες.

Η ιστορία της

Η DePrince έκανε γεννήθηκε στο Kenema της Σιέρα Λεόνε το 1995, και στάλθηκε σε ορφανοτροφείο σε ηλικία 3 ετών, αφού και οι δύο γονείς της πέθαναν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς την έβλεπαν ως «παιδί του διαβόλου» στο ορφανοτροφείο επειδή έπασχε από λεύκη.

Υιοθετήθηκε σε ηλικία 4 ετών από ένα ζευγάρι Αμερικανών και μετακόμισε στο Νιου Τζέρσεϊ. Η θετή μητέρα της παρατήρησε γρήγορα την εμμονή της με το μπαλέτο και την έγραψε σε μαθήματα χορού.

Μετά την αποφοίτησή της από το γυμνάσιο έγινε διάσημη γράφοντας ιστορία ως η νεότερη κύρια χορεύτρια στο Dance Theatre του Harlem.

Η DePrince είχε εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του μουσικού άλμπουμ "Lemonade" της Beyoncé.

Εντάχθηκε στο διάσημο Μπαλέτο της Βοστώνης ως δεύτερη σολίστ το 2021 και πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική εκπομπή Dancing with the Stars όταν ήταν μόλις 17 ετών.

