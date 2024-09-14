Το Paris Match δημοσιεύει βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του Πελικό

Αποκλειστικές εικόνες από τη στιγμή της σύλληψης του Ντομινίκ Πελικο δημοσίευσε το γαλλικό περιοδικό Paris Mach.

Πρόκειται για βίντεο από περιστατικό στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, την ώρα που ο Πελικό γίνεται αντιληπτός από πελάτισσα γαλλικού σούπερ μάρκετ να προσπαθεί να βγάλει φωτογραφία κάτω από τη φούστα της.

Χωρίς την παρέμβαση του φύλακα εκείνη την ημέρα, η υπόθεση βιασμού ίσως δεν θα είχε βγει ποτέ στο φως, λέει το γαλλικό περιοδικό.

Η σύλληψή του Πελικό εκείνη την ημέρα έγινε λόγω του «upskirting» όπως ονομάζεται η προσπάθεια κρυφής φωτογράφισης κάτω από γυναικείες φούστες.

Στη συνέχεια οι έρευνες της αστυνομίας έφεραν στο φως τα φρικιαστικά γεγονότα που οδήγησαν στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αβινιόν με συνολικά 50 άνδρες κατηγορούμενους για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, ενώ εκείνη ήταν ναρκωμένη από υπνωτικά χάπια που ο Πελικό έριχνε κρυφά στο δείπνο της.

𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗙



Voici les images exclusives de l’interpellation de Dominique Pelicot quand il filmait sous les jupes de clients d'un supermarché, le 12 septembre 2020 à Carpentras.



Sans l’intervention du vigile, ce jour-là, l’affaire dite des viols de #Mazan n’aurait… pic.twitter.com/nV89DRlQm1 — Paris Match (@ParisMatch) September 13, 2024

Η δίκη είναι ανοιχτή στο κοινό κατόπιν αιτήματος της Ζιζέλ, ώστε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών για τη διάπραξη σεξουαλικής κακοποίησης.

Μέσα από τη δίκη έγινε γνωστή και η ιστορία του 63χρονου πρώην οδηγού φορτηγού Ζαν-Πιερ, ο οποίος μετά από επαφές που είχε με τον Πελικό στο Διαδίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε την ίδια τεχνική για να ναρκώνει τη γυναίκα του και να τη βιάζει, με τη συμμετοχή και του Πελικό, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε τα ηρεμιστικά για τη νάρκωση και ταξίδευε μέχρι το σπίτι του «μαθητή» του για να τη βιάζει ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.