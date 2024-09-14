Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Η γνωστή δικηγόρος, υπερασπίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αμάλ Κλούνεϊ, επαναφέρει στη διεθνή επικαιρότητα την περίπτωση του Τούρκου ακτιβιστή και φιλάνθρωπου Οσμάν Καβάλα.

Ο Καβάλα είναι έγκλειστος από το 2021 καταδικασμένος από τουρκικό δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη για συμμετοχή στις αντικυβερνητικές ταραχές του Πάρκου Γκεζί το 2013 και στην απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία το 2016.



Ο Οσμάν Καβάλα που έλκει την καταγωγή του από την πόλη Καβάλα και διατηρούσε στενές σχέσεις με την Ελλάδα παραμένει στη φυλακή παρά την απαλλακτική απόφαση τουρκικού δικαστηρίου και το αίτημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απελευθέρωσή του.



Και ενώ η περίπτωση του είχε πέσει τελευταία σε δεύτερη μοίρα, η απόφαση του ζεύγους Αμάλ και Τζορτζ Κλούνεϊ να παρέμβουν στην υπόθεση Καβάλα μέσω του Ιδρύματος Κλούνεϊ μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς έφερε στην πρώτη γραμμή το αίτημα για την απελευθέρωσή του.

Παγκόσμιες διαστάσεις

Την επόμενη εβδομάδα η υπόθεση Καβάλα έρχεται για άλλη μια φορά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αναμένεται να εξετάσει τον φάκελο του Καβάλα και να λάβει νέα απόφαση. Επιπλέον μια δεύτερη δικαστική διαδικασία για τον Καβάλα ξεκινά στο ΕΔΑΔ. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχει και το Ίδρυμα Κλούνεϊ.



Η υπόθεση αναμένεται να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Εκτός από τον φάκελό του, που βρίσκεται επί του παρόντος στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Υπουργών, ο Οσμάν Καβάλα προσέφυγε για δεύτερη φορά στο ΕΔΑΔ στις 18 Ιανουαρίου 2024, με την αιτιολογία ότι η τελική δικαστική απόφαση εναντίον του παραβίασε πολλά άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ).



Η τουρκική κυβέρνηση αναμένεται να μεταφέρει τις απόψεις και την υπεράσπισή της σχετικά με τη δεύτερη αυτή αίτηση στο Στρασβούργο τις επόμενες ημέρες. Όμως η συμμετοχή του Ιδρύματος Κλούνεϊ και άλλων γνωστών οργανισμών θα φέρει σε δύσκολη θέση την τουρκική κυβέρνηση που είναι υποχρεωμένη να υπακούσει σε οποιαδήποτε απόφαση, εφόσον η Τουρκία είναι μέρος της ΕΣΔΑ, αλλιώς ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της αποβολής της από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.