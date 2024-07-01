Οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας την επομένη του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών εισέρχονται στην τελική ευθεία για τον καθοριστικό β΄γύρο που θα αναδείξει την επόμενη κυβέρνηση με τις διαβουλεύσεις και τις διαπραγματεύσεις να μην αφορούν μόνο στις συνεργασίες για την εκλογική μάχη αλλά και την επόμενη μέρα, που θα τεθεί το ζήτημα της διακυβέρνησης της χώρας.

Παρά τις μέχρι τώρα κατευθύνσεις για κοινό μέτωπο της αριστερής συμμαχίας με τον συνασπισμό του Γάλλου προέδρου, ο ηγέτης των κεντροαριστερών Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο να λειτουργήσει ως απλώς «στήριγμα» του Εμανουέλ Μακρόν εάν οι αριστερές δυνάμεις τελικά συμφωνήσουν να κυβερνήσουν με τον κεντρώο συνασπισμό Ensemble για να κρατήσουν την ακροδεξιά εκτός εξουσίας.

«Πώς θα μπορούσα να πω σήμερα ότι θα μπορούσα να δεχτώ να είμαι το στήριγμα μιας πλειοψηφίας σε αταξία; Πώς θα μπορούσα να δεχτώ την ιδέα ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ θα παραμείνει στην εξουσία;» είπε ο Ολιβιέ Φορ.

Το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο ήρθε δεύτερο στην ψηφοφορία της Κυριακής, με τον συνασπισμό Ensemble του Μακρόν να έρχεται πίσω στην Τρίτη θέση.

Ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος άφησε επίσης να εννοηθεί ότι δεν θα μπορούσε να δεχτεί καμία συγκυβέρνηση αν δεν ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα του συνασπισμού του. «Το αποτέλεσμα της δεύτερης θέσης του Νέου Λαϊκού Μετώπου σημαίνει ότι οι προτάσεις του είναι πιο νόμιμες και «πολύ μπροστά από το πρόγραμμα της τρέχουσας πλειοψηφίας», πρόσθεσε.



